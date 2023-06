„Vermisst“ und „Besessen“: Fränkischer Escape-Room unter den besten Deutschlands

Von: Adriano D'Adamo

„Escape Time Erlangen“ ist laut einem Ranking von Travelcircus einer der besten Escape-Rooms Deutschland. Berlin ist gleich zweimal auf der Liste vertreten.

Erlangen – Escape-Rooms gibt es in vielen deutschen Städten – mit den unterschiedlichsten Themenräumen. Die Online-Buchungsplattform Travelcircus.de listet in einem Ranking die 13 besten in Deutschland auf. Während eine Stadt gleich zweimal in der Liste auftaucht, konnte sich auch ein Escape-Room aus Franken eine Platzierung in dem Ranking sichern.

Sherlock Holmes und Verschwörungen: Erlanger Escape Rooms ist einer der besten Deutschlands

„Escape Time Erlangen“ ist laut Travelcircus.de einer der besten Escape-Rooms Deutschland. Er landete im Ranking auf Platz fünf. Vor allem in den Kategorien „Beliebtheit“ und „Spielgenres“ wusste er demnach zu überzeugen. „Escape Time Erlangen“ erhielt die Bestnote 5,0 in der Kategorie „Beliebtheit“, die sich aus den Google-Rezensionen ergibt. Eine 4,0 gab es in der Kategorie „Spielgenres“, welche die Anzahl der verschiedenen Genres der Räume bewertet.

Der fränkische Escape Room bietet vier Räume für zwei bis sechs Spieler an. Die Räume tragen die Namen „Sherlock wird vermisst“, „Die brennende Verschwörung“, „Besessen“ und „Subway“. Der Raum „Besessen“ landete auch im Ranking der „Escape Room News Center Awards 2022“ auf einem guten 13. Platz.

Preis und Schwierigkeit: Berlin zwei Mal im Escape-Room-Ranking

Travelcircus.de erstellte das Ranking auf Basis von sechs Kategorien. Neben „Beliebtheit“ und „Spielgenres“ werteten sie auch noch „Kostenfaktor“, „Anzahl der Räume“, „Schwierigkeitsstufen“ und „Teamfaktor“ aus. „Kostenfaktor“ bewertete den Preis pro Person bei vier Spielern für den günstigsten Raum. „Anzahl der Räume“ bewertet, wie der Name schon sagt, die schiere Auswahl an Räumen. „Schwierigkeitsstufen“ zeigt an, wie schwer die Rätsel und Herausforderungen im jeweiligen Escape-Room sind. „Teamfaktor“ schließlich beurteilt nicht, wie viel Teamwork nötig ist, um die Rätsel zu lösen, sondern wie viele Spieler einen Raum spielen können.

Auf Platz eins und damit laut Travelcircus.de der beste Escape-Room Deutschlands ist „Escape Berlin“. Die deutsche Hauptstadt ist gleich zweimal im Ranking vertreten. Denn den elften Platz sicherte sich „Final Escape Berlin“. Die obersten vier Plätze rangierten in einer Gesamtwertung zwischen 21,08 und 21,79. Der Erlanger Escape-Room erhielt eine Gesamtwertung von 19,46. „Escape Time Erlangen“ ist der einzige fränkische und bayerische Escape Room in dem Ranking.

