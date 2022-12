Wegen Italien-Tief: „Spektakuläre Entwicklung“ in einer Region? - Winter naht in Bayern

Von: Katarina Amtmann

In Bayern könnte es winterlich werden, für eine Region ist sogar eine „spektakuläre Entwicklung“ möglich. Ein Wetter-Experte hat sich dazu geäußert.

Nürnberg - Der Winter naht in großen Schritten. Die Wetterlage in Bayern wird beherrscht von Schnee und Kälte. Ein Schneetief bahnt sich seinen Weg in den Freistaat. Es drohen Minusgrade und Glätte. Erhebliche Schneemengen seien besonders im Südosten Bayerns möglich.

Wetter in Franken: Schneefallgrenze tagsüber bei 400 bis 500 Metern

Und in Nürnberg und Umgebung? Am Donnerstag ist es überwiegend stark bewölkt bis bedeckt. Immer wieder fällt geringer, in der Fränkischen Schweiz auch etwas stärkerer Niederschlag, wie Wetter-Experte Stefan Ochs in seiner Prognose auf wetterochs.de am 6. Dezember berichtet.

Tagsüber liegt die Schneefallgrenze bei 400 bis 500 Metern, nachts sinkt sie auf 300 bis 400 Meter ab. Der am Mittwoch in Böen vorübergehend frische Wind dreht am Donnerstag von West auf Nord. Am Freitag ist es wechselnd bewölkt, „es fallen keine nennenswerten Niederschläge“, so der Wetter-Experte.

Droht Franken ein Wintereinbruch? (Symbolbild) © IMAGO / Jan Eifert

Wetter-Experte für Franken: GFS-Wetter-Modell zeigt „spektakuläre Entwicklung“

Von Samstag bis Dienstag zieht dann ein Tief von Italien nach Osteuropa. „Am Samstag trübt es ein und gegen Abend erreicht uns von Süden her das schwache Schneefallgebiet des Tiefs“, prognostiziert Ochs. Am Sonntag und Montag droht auch in tiefen Lagen Dauerfrost. „Das Zugbahn des Tiefs verläuft aber wahrscheinlich so weit im Südosten, dass es uns nur noch strichweise leichte Schneefälle bringt.“

Das GFS-Wettermodell aber „zeigt eine spektakuläre Entwicklung“, wie der Wetter-Experte berichtet. Das Tief ziehe bei diesem Modell auf einer nordwestlicheren Bahn und bringt von Sonntag bis Dienstag „starke Schneefälle mit Schneehöhen von rund 30 Zentimetern.“ Aber: Laut Ochs scheint diese Variante sehr unwahrscheinlich, „denn sie kommt einzig und alleine beim GFS-Hauptlauf vor und sonst weder bei den GFS-Ensembles noch bei irgendeinem anderen Wettermodellen.“ Ob Franken ein Wintereinbruch mit bis zu 30 Zentimetern droht, muss sich also erst noch zeigen. (kam)

