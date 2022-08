Warten auf Paket: Jodel-Nutzer beschwert sich über DHL - „hab seit einer Woche schlecht gewürztes Essen“

Von: Katarina Amtmann

Teilen

Ein Jodel-Nutzer aus Erlangen wartet sehnsüchtig auf sein DHL-Paket. © IMAGO / Michael Gstettenbauer/Screenshot Jodel (Collage: Merkur.de)

Eine Person wartet seit Tagen auf ein DHL-Paket. Andere Jodel-Nutzer zeigen sich mit DHL dagegen zufrieden - und ärgern sich über Hermes und DPD.

Erlangen - Auf Jodel berichten Nutzer von allerlei kuriosen Erlebnissen, wie beispielsweise einem spontanen Autokauf beim Frustshoppen. Aber auch Ängste und Sorgen werden dort geteilt. So befürchtet ein Student aus Bayern nicht rechtzeitig vor Semesterstart eine Wohnung zu finden.

Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.

Jodel-Nutzer beschwert sich über DHL - „DPD, Hermes und alle anderen machen bei uns nur Probleme“

Auch bei Problemen wenden sich die Nutzer an die Community: „Hat hier noch jemand Probleme mit DHL? Ich hab mittlerweile 3 Pakete, die in Feucht liegen & zuletzt ‚für die Verladung ins Zustellfahrzeug vorbereitet‘ werden, aber das eine bewegt sich jetzt schon seit Samstag nicht mehr weiter…“, schildert jemand am Donnerstag, 25. August. Der Jodel-Nutzer kommt aus Erlangen, gute 30 Kilometer von Feucht (Landkreis Nürnberger Land) entfernt. „Omg ja!“ lautet die erste Antwort.

„Im Gegenteil, hab ein Paket erwartet und das kam direkt am nächsten Tag mit DHL nach Aufgabe zur Post an. Hatte es wenn dann später erwartet und war positiv überrascht. Probleme habe ich immer nur bei DPD“, teilt eine weitere Person ihre Erfahrungen. Ähnlich geht es auch einem anderen Jodel-Nutzer: „Same. War super überrascht, als ich ein Paket von Bremen, welches am Montag versendet wurde, schon am Dienstag bekommen habe. DPD, Hermes und alle anderen machen bei uns nur Probleme.“

Auf Jodel wird aber auch Dampf abgelassen, wie zum Beispiel Ärger über zu hohe Preise für das Festival „Rock im Park“ in Nürnberg.

Zahl der Paket-Beschwerden steigt deutlich (Video)

Jodel-Nutzer aus Erlangen wartet auf DHL-Paket - „Warum muss es genau das Paket sein?“

„Gingen die bei euch durch Feucht?“, will ein Jodel-Nutzer daraufhin von den Beiden wissen. „Bei mir schon“, antwortet der Erste und der Zweite sagt: „Ja, bei mir auch.“ Daraufhin ist der Jodler beruhigt: „Okay dann bin ich mal zuversichtlich. Bei mir sollte es gestern ankommen, steckt aber auch in Feucht fest und soll noch zur Zustellbasis gebracht werden. Echt ärgerlich.“

„Blöd, wenn man da so Pech hat und seltsam, dass es nur bei manchen Probleme gibt. Bei mir war das wirklich beinahe innerhalb von 24h geliefert“, merkt jemand an. Und der Ersteller des Jodels ärgert sich: „Warum muss es genau das Paket sein, wo meine Pfeffermühle drin ist, ich hab seit einer Woche schlecht gewürztes Essen.“ (kam)

Alle News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.