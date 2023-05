In Reiseführer als „Glücksort“ bezeichnet: Feinkostladen in Nürnberger Altstadt macht nach 15 Jahren dicht

Von: Christian Einfeldt

DelikatEssen in Nürnberg: Am 1. Juli 2023 öffnet der Feinkostladen zum letzten Mal. © Romana Schemm

Nach rund 15 Jahren ist für den Nürnberger Feinkostladen DelikatEssen Schluss. Im Gespräch mit Merkur.de nennt Inhaberin Romana Schemm Gründe für das Aus.

Nürnberg – Gleichnamige Reiseführer sagen, der Feinkostladen DelikatEssen zählt zu den „Glücksorten in Nürnberg“. Eines der „111 Geschäften, die man in Nürnberg, Fürth und Erlangen erlebt haben muss“, heißt es an anderer Stelle. Der Laden am Weinmarkt ist mehr als nur ein Geheimtipp. Das vor rund 15 Jahren gegründete Geschäft entwickelte sich in der Region zu einer der größten Anlaufstellen für Feinkost. Ein Eindruck, den die Inhaberin Romana Schemm im Gespräch mit Merkur.de bestätigt. Trotz „schöner“ vergangener Jahre: Das Fachgeschäft muss zum 1. Juli schließen.

„Umsatz ging zurück“: Nürnberger Feinkostladen schließt nach 15 Jahren

„Es war eine schöne Zeit“, resümiert Romana Schemm. Die Inhaberin von DelikatEssen ist 67 Jahre alt. Vor 15 Jahren hatte sie den Feinkostladen mit ihrem Ehemann inmitten der Nürnberger Innenstadt eröffnet. Begeisterte Kunden, die in ihrem Laden ein- und ausgingen, sah sie in den vergangenen Jahren viele. Trotz einer Zeit, die sie nicht missen möchte, steht die Entscheidung fest: Zum 1. Juli 2023 schließt das beliebte Nürnberger Fachgeschäft. Zum einen aus Altersgründen, andererseits, – und das ist der wesentliche Grund –, weil der Ukraine-Krieg und die Inflationskrise auch bei DelikatEssen Spuren hinterlassen.

Was ihr Geschäft in den vergangenen Wochen und Monaten ins Wanken gebracht hatte: „Der Umsatz ging zurück“, benennt Schemm gegenüber unserer Redaktion das ursächliche Problem. Die hohen Kosten als Spiegel einer andauernden „Negativ-Entwicklung“ hatten in jüngster Vergangenheit bereits zahlreiche Schließungen in der Region zur Folge. Als Beispiele sind hier etwa die Nürnberger Kult-Bar Trocadéro oder das Gasthaus Pegnitztal, das im Dezember 2022 das nächste Gastro-Aus in Nürnberg verkündet hatte, zu erwähnen. Nun trifft die Krise also auch den beliebten Feinkostladen in der Nürnberger Altstadt.

„Wo soll ich denn jetzt einkaufen?“: Feinkostladen in Nürnberg schließt zum 1. Juli 2023

„Warum soll ich ein Minus aufbauen?“, fragt die jahrelange Inhaberin von DelikatEssen. Im Hinblick auf laufende Kosten könne die 67-Jährige nicht fünf Jahre „warten, dass es besser wird“. Es brauchte eine Entscheidung – und für Stammkunden zukünftig eine Alternative, wenn sie Pesto, Wurstwaren oder Veganes in Mittelfrankens größter Stadt einkaufen wollen. Gemeinsam mit ihrem Ehemann entschied sich Romana Schemm dafür, das Kapitel des Geschäfts zu beenden.

„Wo soll ich denn jetzt einkaufen?“ – eine Frage, die Schemm die vergangenen Tage von ihren Kunden oft gehört hatte. Zumindest bis Anfang Juli lautet die Adresse weiterhin am Weinmarkt 14 – immer zwischen Mittwoch und Samstag, wenn Romana Schemm dann noch wie gewohnt ihre Kunden begrüßt.

