Die besten Kliniken der Welt – Uniklinikum Erlangen sichert sich Spitzenplatz bei Ranking

Von: Adriano D'Adamo

In dem Ranking der besten Kliniken der Welt konnten sich einige deutsche Kliniken einen der Spitzenplätze sichern. Auch das Uniklinikum Erlangen befindet sich auf dieser Bestenliste.

Erlangen – Krankenhäuser und Kliniken sind eine wichtige Institution jeder Gesellschaft. Das amerikanische Magazin Newsweek hat ein Ranking der besten Kliniken der Welt erstellt. Einige deutsche Kliniken befinden sich auf der Bestenliste. Auch das Uniklinikum Erlangen konnte sich einen der Spitzenplätze sichern.

Ranking Uniklinikum Erlangen zählt zu den besten Kliniken der Welt

Das Uniklinikum Erlangen befindet sich im weltweiten Ranking auf Platz 94. Im deutschlandweite Ranking von Newsweek befindet sich die fränkische Klinik sogar auf Platz elf mit einem Score von 81,35 Prozent. Der Score wird durch den PROM-Implementierungsstatus ermittelt. PROMs sind als standardisierte, validierte Fragebögen, die von Patienten ausgefüllt werden, um ihr Wohlbefinden und ihre Lebensqualität zu messen. Franken darf sich auch andere Erfolge in nationalen und internationalen Rankings zuschreiben. Nürnberg wurde zu einer der höflichsten Städte Deutschlands gewählt. Die Hochschule in Hof belegt den Spitzenplatz im Ranking für die beliebteste Universität und Hochschule.

Das Uniklinikum Erlangen hat einen medizinischen Durchbruch geschafft. © imago stock&people

Auf Platz sieben im Ranking der besten Kliniken der Welt befindet sich das Charité in Berlin mit einem Score von 93,49 Prozent. Dicht gefolgt auf Platz 13 befindet sich das Uniklinikum Heidelberg mit einem Score von 92,37 Prozent. München belegt zwei Plätze in der Bestenliste. Mit Platz 20 und einem Score von 87,09 Prozent sichert sich das Klinikum Rechts der Isar in München einen der weltweiten Spitzenplätze. Knapp an den Top-30 vorbei, landet das LMU München auf Platz 31 und mit einem Score von 86,60 Prozent. Erst wieder auf Platz 148 und mit einem Score von 77,61 Prozent befindet sich mit dem Universitätsklinikum Würzburg eine weitere bayerische Klinik.

Top-Liste: USA haben die besten Krankenhäuser der Welt

Die vier obersten Plätze der Liste gehen alle an amerikanische Krankenhäuser. Das beste Krankenhaus der Welt ist laut Newsweek das Mayo Clinic in Rochester im US-Bundeststaat Minnesota. Es kann einen Score von 97,50 Prozent vorweisen. Platz zwei ist die Cleveland Clinic in Cleaveland im Bundesstaat Ohio, Platz drei das Massachusetts General Hospital in Boston und Platz vier geht an das Johns Hopkins Hospital in Baltimore im Bundesstaat Maryland.

Informationen zum Ranking Für das Ranking von Newsweek wurden über 2.300 Kliniken und Krankenhäuser in 28 Ländern analysiert. Die Liste umfasst die daraus resultierenden 250 Spitzenplätze. Auf Platz 249 befindet sich das National Taiwan University Hospital. Taiwan wurde dieses Jahr zum ersten Mal in das Ranking mitaufgenommen. Den Abschluss der Liste macht das Apollo Hospital in Chennai in Indien.

