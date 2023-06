„Kein normales Konzert zu erwarten“: Die Toten Hosen kündigen Franken-Auftritt an – und kommen nicht alleine

Von: Katarina Amtmann

Von einem „schrägen Sommer“ berichten die Toten Hosen in einer Konzertankündigung. Die Band geht auf Deutschland-Tour, für fünf Termine kommen sie auch nach Bayern.

Spalt- „Ein schräger Sommer steht bevor“. Mit diesen Worten kündigen die Toten Hosen mehrere Auftritte in ganz Deutschland an - einer davon führt sie nach Franken.

Die Toten Hosen kommen nach Franken - „Nie dagewesene Größenordnung“

Am 21. Juli treten die Toten Hosen am Brombachsee, rund 46 Kilometer von Nürnberg entfernt, auf. Und die Kultband um Frontmann Campino kommt nicht allein, die Konzerte spielen sie gemeinsam mit Kabarettist Gerhard Polt und den Well-Brüdern Michael, Stofferl und Karli. „Die Toten Hosen gehen noch einmal gemeinsam auf eine ihrer äußerst rar gesäten Tourneen. Zu allem Überfluss handelt es sich diesmal überwiegend um Open Air-Veranstaltungen in einer für diese Konstellation noch nie dagewesenen Größenordnung“, heißt es in der Ankündigung der Band auf ihrer Website weiter.

Die Toten Hosen um Sänger Campino gehen auf Deutschland-Tour und machen auch fünf Mal in Bayern Halt (Archivbild). © IMAGO / Future Image

„Kein normales Konzert zu erwarten“: Die Toten Hosen touren mit Gerhard Polt und den Well-Brüdern

„Wenn die bayrischen Freigeister auf die im Punkrock verwurzelten Rheinländer treffen und ihre jahrzehntelange Freundschaft zelebrieren, ist kein normales Konzert zu erwarten“, heißt es dort ebenfalls. Die Toten Hosen kündigen stattdessen einen „obskuren Mix aus Satire, Chaos, Kleinkunst, Rock ’n‘ Roll und Volksmusik“ an.

Polt und die Well-Brüder würden sich für Rockmusik öffnen, die Toten Hosen würden sich auf akustische Instrumente beschränken und „jeden bayerischen Mundart-Wahnsinn“ mitmachen. „Man respektiert sich, auch wenn man sich nicht immer versteht. Intern wurde diskutiert, ob es sich bei alldem eigentlich um kulturelle Aneignung handelt. Das Ergebnis: Kann schon sein, aber vor allem ist es eine Zumutung“, heißt es in der humorvollen Ankündigung weiter.

Die Toten Hosen mit Gerhard Polt und den Well-Brüdern auf Tour – Termine 14. Juli 2023 Schliersee - Schlierseer Bauerntheater 18. Juli 2023 Freiburg - ZMF 19. Juli 2023 Altusried - Allgäuer Freilichtbühne Altusried 21. Juli 2023 Spalt - Open Air am Brombachsee 22. Juli 2023 Jena - Kulturarena Jena 24. Juli 2023 Gelsenkirchen - Amphitheater 26. Juli 2023 Hamburg - Stadtpark Open Air 27. Juli 2023 Berlin - Admiralspalast 29. Juli 2023 Oberschleissheim - Schloss Oberschleissheim 30. Juli 2023 Oberschleissheim - Schloss Oberschleissheim 9. August 2023 Wien - Theater im Park 10. August 2023 Wien - Theater im Park 12. August 2023 Dresden - Junge Garde 13. August 2023 Hannover - Gilde Parkbühne 15. August 2023 Stuttgart - SpardaWelt Freilichtbühne

Erst vor Kurzem waren die Punker um Campino in Franken. Mit zwei Facebook-Posts sorgten die Toten Hosen vor ihrem Auftritt bei „Rock im Park“ für Stimmung unter den Fans.

