Mehrere Fälle: Ukraine-Flüchtlinge verweigern Unterkunft auf dem Land - Das könnte der Grund sein

Von: Magdalena von Zumbusch

Flüchtlinge aus der Ukraine kommen mit dem Bus in Deutschland an. (Symbolbild) © Danilo Dittrich/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Kein Einzelfall: Flüchtlinge, die in Bayern ankommen, wollen lieber in die Großstadt statt aufs Land. Es gibt eine Vermutung, warum.

Diepersdorf - Ein Bus voll ukrainischer Flüchtlinge erreichte kürzlich die mittelfränkische Gemeinde Diepersdorf unweit von Nürnberg. Sie verließen den Bus nur zögerlich, denn: Sie wollten die Aufnahme in Diepersdorf nicht. Ein Sprecher des Nürnberger Landratsamtes mutmaßt, warum - eine Ukrainerin bestätigt seine Vermutung.

Ukraine-Flüchtlinge wollen nicht in Diepersdorf bleiben

Aber der Reihe nach: Am Dienstag erreichte ein Bus mit geflüchteten Frauen und Kindern aus der Ukraine Diepersdorf im Nürnberger Land. Dort sollten die rund 20 Personen in einer Notunterkunft in einer Turnhalle untergebracht werden. Doch einige weigerten sich aus dem Bus auszusteigen und wurden anschließend zur nächsten S-Bahn Station gefahren. Der Grund: die Frauen und Kinder wollten nicht in Diepersdorf bleiben, sondern lieber nach Nürnberg.

Ankommende Ukraine-Flüchtlinge haben Angst vor schlechten Lebensbedingungen auf dem Land

Situationen wie diese sind kein Einzelfall, berichtet ein Sprecher des Landratsamtes Nürnberger Land gegenüber nordbayern.de. Seit Beginn des Ukraine-Kriegs habe er beobachtet, dass die geflüchteten Menschen lieber in Städten als auf dem Land unterkommen wollen. Seine Vermutung ist, dass das mit der Sozialstruktur in der Ukraine zusammenhängt, da dort die Lebensbedingungen auf dem Land schlechter sind. Dass es in Bayern auch ländliche Regionen gibt, die reicher sind als jede Stadt (wie etwa die Tegernseer Gegend bei München), ist für die ankommenden Ukrainer unvorstellbar.

Insgesamt werden in Bayern aktuell 100.000 Flüchtlinge erwartet

„Wer etwas Geld hat, zieht in die Stadt“, berichtet eine Frau aus der Ukraine

So bestätigt eine Ukrainerin die Vermutungen des Nürnberger Landratsamts: „In der Ukraine gibt es in den Dörfern keinen Arzt und keine Schule, wer etwas Geld hat, zieht in die Stadt“, berichtet eine Frau, die vor fünf Jahren nach Deutschland kam, gegenüber nordbayern.de. Diese Einstellung der ukrainischen Bevölkerung erklärt, dass sich die Situation schon in mehreren bayrischen Gemeinden wiederholt hat.

So ist die Ankunft von Flüchtlings-Bussen im oberbayerischen Miesbach, und erst vor wenigen Tagen im Ankerzentrum des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge in Zirndorf ähnlich abgelaufen.

Ukraine-Krieg: Alle Flüchtlinge in Städten unterzubringen wird nicht möglich sein

Jedoch wird es nicht möglich sein, alle Menschen zentral unter zu bringen, trotz der Bemühungen der Städte und der vielen privaten Initativen. Es brächte also wohl Aufklärung unter den Ankömmlingen darüber, dass das Leben auf dem Land in Bayern mit den prekären Bedingungen mancher ukrainischer Dörfer nichts zu tun hat.

