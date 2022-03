Fränkisches Dorf bereitet Notunterkunft vor – doch Ukraine-Flüchtlinge wollen nicht bleiben

Von: Katarina Amtmann

Eine Stadt hatte eine Turnhalle als Notunterkunft vorbereitet, doch die Flüchtlinge weigerten sich, zu bleiben (Symbolbild). © Sven Hoppe/dpa/dpa-Bildfunk

Das fränkische Dorf hatte alles vorbereitet, doch als die Ukraine-Flüchtlinge mit dem Bus ankamen, weigerten sie sich zu bleiben. Schnell musste eine Lösung her.

Diepersdorf - In Diepersdorf (Gemeinde Leinburg im Landkreis Nürnberger Land) hätten am Dienstag (22. März) eigentlich die ersten Ukraine-Flüchtlinge ankommen sollen. Eine Turnhalle zur Unterbringung war vorbereitet. Doch die Flüchtlinge weigerten sich, wie infranken.de berichtet.

Turnhalle in Diepersdorf für Ukraine-Flüchtlinge vorbereitet – doch sie wollen nicht

Die Gemeinde hatte alles vorbereitet: Eine Turnhalle stand als Notunterkunft bereit, auch eine Teststation war vorbereitet. Das Bayerische Rote Kreuz, ein Sicherheitsdienst und das Gesundheitsamt warteten dann am Dienstagabend (22. März) auf den ersten Bus, wie Bürgermeister Thomas Kraußer dem Portal erzählte. Auch er war vor Ort, um die ankommenden Menschen zu begrüßen.

Als der Bus kam, sei die Begeisterung aber ausgeblieben. Die Frauen und Kinder stiegen demnach nur sehr zögernd aus, am Ende gab es sogar einen Polizeieinsatz. Denn viele der Geflüchteten wollten nicht im kleinen Diepersdorf bleiben, sondern lieber in die Großstadt Nürnberg.

Ukraine-Flüchtlinge wollen lieber nach Nürnberg

Eine Grundschullehrerin half als Dolmetscherin: Die Flüchtlinge wollten in eine größere Stadt und nicht auf dem Land bleiben. In Nürnberg würde es eine bessere Verkehrsanbindung und ärztliche Versorgung geben, so die Meinung. Die Argumente, dass die Versorgung auf dem Land ebenfalls gut und die Notunterkunft hier auch nur vorübergehend sei, konnte die Frauen nicht umstimmen, so Kraußer gegenüber infranken.de.

Da eine Rückkehr zur Koordinierungsstelle nach Zirndorf nicht möglich gewesen sei, hätten Bürgermeister, Sicherheitsleute und Mitarbeiter des Gesundheitsamtes versucht, spontan eine Lösung zu finden. Es folgten einige Telefonate.

Diepersdorf: Flüchtllinge fahren weiter - mit einer Konsequenz

Nachdem einige Diskussionen mit den Ukraine-Flüchtlingen ohne Erfolg geblieben waren, sei laut dem Bürgermeister die Polizei zu Hilfe gerufen worden. Man habe sich gemeinsam darauf geeinigt, die Flüchtlinge per Bus mit Begleitung der Polizei zum Bahnhof Röthenbach zu bringen. „Denn wir sind ja ein freies Land“, so Kraußer gegenüber infranken.de. Den Flüchtlingen sei es damit ermöglicht worden, kostenlos nach Nürnberg zu kommen. Aber: Mit der Konsequenz, dass sie sich dort alleine um eine Unterkunft kümmern müssen.

Am Tag nach der überraschenden Wendung, zeigte sich der Bürgermeister gefasst. Mit der Reaktion der Flüchtlinge habe er nicht gerechnet, aber: „das kann immer wieder mal passieren.“ Vielleicht müsse mehr Aufklärungsarbeit an den Aufnahmestellen gemacht werden, damit den Flüchtlingen klar ist, „dass das Leben bei uns im ländlichen Raum nicht schlecht ist.“ (kam)

