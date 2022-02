Überfall in Mittelfranken: Tankstellenräuber bedroht Angestellte mit Messer – Kripo sucht ihn mit Foto

Die Polizei Mittelfranken fahndet nach diesem Tankstellen-Räuber. © Polizeipräsidium Mittelfranken

Im November 2021 hat ein Unbekannter eine Tankstelle in Dinkelsbühl überfallen. Die Polizei sucht mit einem Foto nach dem Täter und bittet um Zeugenhinweise.

Dinkelsbühl – Die Polizei sucht einen Unbekannten, der bereits am 16. November 2021 eine Tankstelle in Dinkelsbühl (Landkreis Ansbach*) überfallen hat. Der Mann war gegen 2.40 Uhr in der Tankstelle in der Luitpoldstraße aufgetaucht. Dort bedrohte er eine Angestellte mit einem Messer und ließ mehrere hundert Euro aus der Kasse mitgehen. Dann flüchtete er in einem Audi mit Aalener Kennzeichen, berichtet das Polizeipräsidium Mittelfranken*. Die Angestellte blieb bei dem Überfall körperlich unverletzt.

Dinkelsbühl: Polizei sucht mit Foto nach dem Täter

Der Täter ist für weitere Straftaten im Raum Aalen (Baden-Württemberg) und in Westmittelfranken verantwortlich. Die Ansbacher Kripo vermutet, dass er sich irgendwo in diesem Gebiet aufhält und geht nun mit einem Foto des Mannes an die Öffentlichkeit.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Wer kann etwas zum Täter sagen? Melden Sie sich bitte beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Nummer (0911) 21 12 33 33 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle. *Merkur.de/bayern ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

