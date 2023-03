Imbiss-Betreiber verkauft heute Döner für einen Cent – letzte Aktion sorgte für Massenansturm

Von: Adriano D'Adamo

Einen Döner für 1 Cent. Diese Aktion gilt bei der Neueröffnung vom „Berliner Döner“ in Erlangen Ende März. Man kennt das Lokal und die Aktion bereits aus Nürnberg.

Erlangen – Einen Döner für 1 Cent. Das ist weder ein Tippfehler, noch ein Scherz. Diese Aktion ist Realität und findet anlässlich einer Neueröffnung in Erlangen statt. Am Montag, 20. März, startet die Aktion. Das neue Imbiss-Lokal „Berliner Döner“ macht in der Hauptstraße 46 in Erlangen seinen nächsten Standort auf. Betreiber Hivar Saeeid hat bereits im September einen „Berliner Döner“ in Nürnberg eröffnet und mit derselben Aktion viel Erfolg gehabt. Für Erlangen will er diesen übertreffen.

Erlangen: Über 300 Kilo Fleisch stehen bereit für 1-Cent-Döner

„Für Erlangen haben wir drei Spieße je 100 Kilogramm zum Verschenken, das ist fast doppelt so viel, wie in Nürnberg“, erzählt Saeeid infranken.de. Für die dreitägige Aktion hat der Besitzer mehr als neun Mitarbeiter, die im Lokal arbeiten werden. Wenn sich der Standort in Erlangen so entwickelt wie in Nürnberg, wird er alle davon auch weiterhin beschäftigen.

Der Döner bei „Berliner Döner“ in Erlangen wird drei Tage lang nur 1 Cent kosten. (Symbolbild) © Tanja Pickartz/imago/Symbolbild

Spannend bleibt, wie der erste Aktionstag abläuft. Saeeid will den Ablauf für die Kunden besser gestalten, als es in Nürnberg letztes Jahr der Fall war. Dort stand man laut infranken.de mehrere Stunden in der Schlange. Mehr als 170 Kilogramm Döner wurden während der Aktion in Nürnberg für 1 Cent verkauft.

Von Berlin nach Erlangen: Drei Döner-Sorten und hochwertige Zutaten direkt aus der Hauptstadt geliefert

Für den Döner nach der Berliner-Art würden laut Betreiber Saeeid die Zutaten extra aus Berlin geliefert. Statt herkömmlichen Eisbergsalat zu nehmen, benutze Saeeid eine Salatmischung und Cherry-Tomaten. In seinem Lokal bietet er Döner mit Hähnchenfleisch und Gemüse an, aber auch einen mit Kalbsfleisch. Aufgrund der hohen Nachfrage wird in Erlangen auch ein Döner mit Kalbsfleisch und Gemüse ins Sortiment genommen.

Vor allem hinsichtlich der vielen Studenten verspricht sich der Lokalbesitzer großen Erfolg für „Berliner Döner“ in Erlangen. Die Aktion soll für einen großen Ansturm zur Eröffnung. Laut Saeeid verkauft sein Lokal in Nürnberg bis heute mehr Döner pro Tag, als es während der Eröffnungsaktion getan hat. Deswegen will er die 1-Cent-Döner-Aktion zu jeder Eröffnung eines neuen Standortes machen. Er möchte den Erlangern einen qualitativ hochwertigen Döner zu einem günstigen Preis anbieten. Anders ist es in München, wo es einen Luxus-Döner für 35 Euro zu kaufen gibt.

Die Idee, zur Eröffnung einen stark verbillilgten Döner anzubieten, ist übrigens auch in Erlangen nicht neu. Bereits im Herbst 2021 lockte der Cantine-Imbiss zu seiner Eröffnung in der Bunsenstraße mit einem 10-Cent-Döner.

