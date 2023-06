Polizei will Wohnung durchsuchen – Kühlschrank voller Drogen fliegt aus dem Fenster im dritten Stock

Von: Felix Herz

Kurz bevor die Polizei sich Zutritt zur Wohnung der Verdächtigen im dritten Stock verschaffte, flog ein Kühlschrank aus dem Fenster. (Symbolbild) © blickwinkel / IMAGO

Um zu verhindern, dass Polizisten bei einer Wohnungsdurchsuchung Drogen finden, warfen die Verdächtigen kurzerhand ihren Kühlschrank aus dem Fenster.

Nürnberg – Angekündigt hatte die Polizei die kurzerhand beschlossene Durchsuchung einer Wohnung in Nürnberg am Montagabend, 22. Mai, nicht. Daher wussten sich die Tatverdächtigen anscheinend nicht anders zu helfen, als den Kühlschrank voller Drogen aus dem Fenster im dritten Stock zu werfen. Geholfen hat ihnen das nicht.

Kurz vor Wohnungsdurchsuchung – Drogen-Kühlschrank fliegt aus Fenster

Laut Pressemitteilung der Polizei habe die Polizeiinspektion Nürnberg-West einen Hinweis bekommen, dass in einem Mehrparteienhaus in der Herriedener Straße mit Drogen gehandelt werden soll. Vor Ort stellten die Beamten dann einen starken Marihuana-Geruch fest, der aus einer der Wohnungen kam. Die Staatsanwaltschaft ordnete daher eine sofortige Durchsuchung der Wohnung an.

Gegen 22.15 Uhr betraten dann der Pressemitteilung zufolge mehrere Beamte die Wohnung. Doch noch während sie sich Zutritt verschafften, wurde „ein mit verschiedenen Betäubungsmitteln gefüllter Kühlschrank aus dem dritten Obergeschoss in den Hinterhof des Anwesens geworfen“, heißt es in dem Bericht. Anschließend versuchte ein 28-Jähriger, zu fliehen – doch er wurde „zwangsweise festgenommen“. Daraufhin wurde die Wohnung durchsucht und drei weitere Personen, zwei Männer (43 und 46 Jahre alt) und eine Frau (34 Jahre alt), angetroffen und festgenommen.

Großer Drogen-Fund in Nürnberg – Ermittlungen gegen vier Personen

Laut Polizei wurden bei der Durchsuchung insgesamt „800 Gramm Marihuana, mehrere Gramm synthetischer Drogen sowie Bargeld und andere Rauschgiftutensilien“ sichergestellt. Gegen die vier festgenommenen Personen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, die nun das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei führt. Die Verdächtigen müssen sich wegen „des Verdachts des Handelns mit Betäubungsmitteln verantworten“, heißt es abschließend. (fhz)

