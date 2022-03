Junge will Schuhe über Ebay verkaufen - Unbekannte schlagen ihn bei Übergabe zusammen

Teilen

Über das Portal Ebay Kleinanzeigen bot der 15-Jährige die Schuhe zum Verkauf an. © Catherine Waibel/dpa-tmn

In Nürnberg wurden einem 15-jährigen Jungen Schuhe geklaut, welche er eigentlich über Ebay-Kleinanzeigen verkaufen wollte. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Nürnberg - Laut Polizeipräsidium Mittelfranken wurde am Freitagnachmittag (11. März) ein 15-Jähriger Opfer einer ganz miesen Betrugsmasche. Der Junge bot über das Portal Ebay Kleinanzeigen ein Paar Schuhe zum Verkauf an, um sein Taschengeld etwas aufzubessern. Kurz darauf meldete sich ein potenzieller Käufer per Telefon bei ihm, um einen Termin für die Übergabe der Schuhe auszumachen. Die beiden einigten sich auf einen Treffpunkt um 15.30 Uhr in der Hartmannstraße in Nürnberg. Doch als der Junge dort ankam, wurde er von drei unbekannten Personen empfangen und das Unheil nahm seinen Lauf.

Nürnberg: 15-Jähriger wird bei Übergabe der Schuhe zusammengeschlagen

Als der 15-jährige die Schuhe an den vermeintlichen Käufer übergab und das Geld in Empfang nehmen wollte, wurde er wie aus dem Nichts von den beiden unbekannten Begleitern des Käufers zu Boden gerissen und mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Anschließend ergriff das Trio mit den Schuhen die Flucht.

Wohin die Kriminellen flüchteten, ist nach wie vor unbekannt. Um den Räubern möglichst schnell das Handwerk zu legen, hat die Nürnberger Kriminalpolizei nun die Ermittlungen aufgenommen und einen Zeugenaufruf gestartet. Alle möglichen Beobachter des Überfalls sollen sich daher unter der Rufnummer (0911) 21 12 33 33 melden.

(Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.)