„Größtes E-Center Nordbayerns“: Edeka-Neueröffnung sorgt für Ansturm – mit erster veganer Bedientheke

Von: Tanja Kipke

In Nürnberg hat ein neues E-Center eröffnet. Laut Betreiber das „größte Nordbayerns“. Die große Vielfalt an Bio-Produkten und eine vegane Bedientheke sind das Besondere.

Nürnberg – Im Mercado Einkaufszentrum in Nürnberg hat am Dienstag (25. Oktober) eines der größten E-Centers-Bayerns eröffnet. Da blieb auch der Besucheransturm am Eröffnungstag nicht aus. Seit April 2022 wurde die 5200 Quadratmeter große Fläche des einstigen real-Marktes für rund 5 Millionen Euro umgebaut. Der neue Markt setzt einen großen Fokus auf Nachhaltigkeit und ein großes Sortiment an Bio-Produkten.

Edeka-Center in Nürnberg eröffnet: Erste vegane Bedientheke in der Region dabei

„Wir gehen mit 75 Mitarbeitenden in den täglichen Betrieb, wovon 54 sehr erfahrene Beschäftigte aus dem ehemaligen real übernommen wurden“, wird der neue Betreiber des E-Centers, Günter Schuler, in einer Mitteilung zitiert. Er ist überzeugt davon, mit seinem Markt einen „frischen Wind“ in das Mercado zu bringen. Das Besondere am neuen Edeka ist wohl seine vegane Bedientheke. Es sei im weiten Umkreis die einzige Bedientheke, die so etwas anbietet. Natürlich gibt es – wie in jedem anderen E-Center – weiterhin auch die Bedientheke für Käse, Wurst, Fleisch und Fisch.

Neben dem Lebensmittelsortiment umfasst der Mark einen „großzügigen Drogerie-Bereich“, im Vorkassenbereich hat zudem ein Café eröffnet. Auch im Hinblick auf Energieeffizienz will der Markt glänzen. „Wir setzen am Standort auf ein völlig neues Kälte-Wärme-Austauschkonzept“, so Schule. Zudem habe man ein LED-Beleuchtungssystem im Edeka eingesetzt. Die Einkaufstüten werden aus Baumwolle und Altpapier hergestellt.

Edeka im Mercado Einkaufszentrum: Sich durch Radfahren einen Smoothie strampeln

Das neue Konzept scheint auch bei den Kunden anzukommen. „Ich freue mich besonders auf das große und nachhaltige Sortiment“, sagt eine der ersten Kundinnen zur Bild. Was ebenfalls neu ist, ist eine Saftpresse, die durch ein Fahrrad betrieben wird. Dort können sich Kunden ihren Saft oder Smoothie ganz einfach selbst „erstrampeln“.

Auch die Managerin des Mercado Einkaufszentrums, Nadine Tschada, ist begeistert von dem neuen E-Center. „Im Namen des Mercado Einkaufszentrums freuen wir uns auf jeden Fall, dass wir tatsächlich das größte E-Center Nordbayerns habe“, heißt es in der Mitteilung. Man blicke mit großer Vorfreude dem Weihnachtsgeschäft entgegen. (tkip)

