„Er hätte ein neues Zuhause so verdient“: Hund nach Scheidung wieder im Tierheim

Von: Janine Napirca

Nachdem er drei Jahre glücklich bei einer Familie gelebt hat, trennte diese sich und Hund Effe verlor sein Zuhause. © Thomas Hahn/Tierheim Nürnberg

Nachdem Effe aus dem Tierheim glücklich vermittelt wurde, trennten sich seine Besitzer nach drei Jahren. Jetzt sehnt sich der alte Kangal-Hirtenhund nach einem neuen, liebevollen – und katzenfreien – Zuhause.

Nürnberg – Der sieben Jahre alte Kangal-Hirtenhund Effe hatte das Glück, aus dem Tierheim in ein neues Zuhause vermittelt zu werden. Nachdem er dort drei Jahre lang glücklich gelebt hatte, trennten sich seine Besitzer und er musste wieder zurück ins Tierheim Nürnberg. Doch noch gibt er die Hoffnung nicht auf, eine neue Familie zu finden, die ihn so sehr ins Herz schließt, dass sie ihn nie wieder hergeben möchte.

Name: Effe Rasse: Kangal Geschlecht: männlich Alter: 7 Jahre Kastriert: nein Im Tierheim seit: 06.02.2021

Der Kangal-Rüde Effe aus dem Tierheim Nürnberg würde sich auf seine alten Tage über ein neues Zuhause so sehr freuen. © Thomas Hahn/Tierheim Nürnberg

Tierheim Nürnberg postet Video von Kangal-Rüde Effe - „Er hätte es so verdient“

Mithilfe eines Videos versucht das Tierheim in Nürnberg den sieben Jahre alten Kangal-Rüden in ein neues Zuhause zu vermitteln. „Er hätte es so verdient“, schreiben die Tierschützer dazu.

Hund Effe aus dem Nürnberger Tierheim: Was den Rüden so liebenswert macht

Effe liebt Menschen, kuschelt sehr gerne und genießt den Kontakt und die Aufmerksamkeit der Zweibeiner. Durch einen Unfall ist sein Fuß verkrüppelt, das schränkt ihn im Alltag aber nicht ein. Je nach Sympathie kommt er gut mit anderen Hunden aus, nur Katzen hat er „zum Fressen gern“, weswegen für ihn nur ein katzenfreier Haushalt infrage kommt. Hund Effe liebt Pferde und auch mit größeren Kindern so ab acht Jahren kommt er gut zurecht. Am liebsten möchte er die perfekte Mischung aus drinnen und draußen haben. Darum wäre ein Haus oder eine Wohnung mit Garten ideal.

Am liebsten verbringt Effe abwechselnd Zeit drinnen und draußen. © Thomas Hahn/Tierheim Nürnberg

Tierheims Nürnberg: Interesse an Kangal Effe ist da

Die Chancen stehen nicht unbedingt schlecht, dass Kangal Effe aus dem Tierheim Nürnberg schon bald ein neues Zuhause findet. So erkundigte sich eine Userin beispielsweise: „Darf man sich diesen süßen Kerl mal ansehen kommen? Oder braucht man da am besten einen Termin?“ Das Tierheim empfiehlt, sich vorab telefonisch zu melden.

Hat Kangal Effe Ihr Herz erobert? Dann informieren Sie sich vorab telefonisch unter (09 11) 91 98 91 4.

Ein weiterer Kommentar auf Facebook lautet: „Ich liebe den Kerl so sehr! Er ist superfreundlich, wenn wir am Zaun vorbeikommen, auch wenn Amy ihn immer zuerst bisserl anschnauzt, bleibt er lieb und macht sich hübsch. Er wäre perfekt für einen Reitstall, um den Überblick zu haben“. Das Tierheim weist jedoch darauf hin, dass Effe auf seine alten Tage nicht ausschließlich draußen leben kann, weswegen ein Reitstall – trotz inniger Pferdeliebe – für den Hirtenhund nicht infrage kommt.

Ein anderer Facebook-Nutzer wollte vom Tierheim Nürnberg wissen, wie sich der Hund gegenüber kleineren Kindern verhält. „Er hatte noch nicht wirklich Kontakt mit kleinen Kindern, ist aber prinzipiell ein sehr netter Hund. Allerdings sollten Kinder vielleicht schon groß genug sein, um zu wissen, wann ein Hund seine Ruhe brauch“, so die Antwort.

Wenn Sie Effe ein neues Zuhause geben wollen, können Sie den Bewerbungsbogen des Tierheims ausfüllen und einschicken oder das Tierheim direkt kontaktieren. (jn)

