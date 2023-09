Einbrecher dringen übers Dach in Netto-Filiale ein – und schweißen Tresor auf

Von: Leyla Yildiz

Teilen

In einen Netto im Landkreis Fürth sind Einbrecher übers Dach eingedrungen. Die Feuerwehr war am Einsatzort. © Oßwald/News5

Im Landkreis Fürth sind Einbrecher in eine Netto-Filiale übers Dach eingestiegen. Sie suchten wohl nach etwas Wertvollem.

Puschendorf - Einbrecher sind in der Nacht Freitag auf Samstag, 2. September, übers Dach in eine Filiale des Discounters Netto eingedrungen. Das teilte die Polizei Mittelfranken auf Anfrage von IPPEN.MEDIA mit. Was weggekommen ist, wissen die Beamten noch nicht. Die Ermittlungen seien noch im vollen Gange.

Einbrecher dringen übers Dach in Netto ein: Sie suchten offenbar nach Wertvollem

Die Einbrecher hätten wohl nach Wertvollem gesucht. Laut News5 haben Personen vor Ort mitgeteilt, dass die Eindringlinge den Tresor vor Ort aufgeschweißt hätten. Der Netto befindet sich in Puschendorf im Landkreis Fürth. (ly)

Drei Mädchen in Rosenheim werden auf dem Heimweg rassistisch beleidigt und angegriffen. Die Täter: zwei Männer und eine Frau.

Immer einen Besuch wert: Die neun charmantesten Altstädte in Bayern Fotostrecke ansehen

Alle Nachrichten aus Nürnberg und Umgebung sowie aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.