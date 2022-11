„Ließen sich häuslich nieder“: Einbrecher duschen mehrmals und bedienen sich am Kühlschrank

In Fürth haben zwei Einbrecher ausgenutzt, dass die Bewohner für eine längere Zeit verreist waren. Sie ließen sich laut Polizei „häuslich nieder“.

Fürth – Kein schöner Anblick beim Nachhausekommen: Eine aufgebrochene Wohnungstür. Fürthern ist genau das passiert. Sie kehrten am Freitagabend (4. November) von einer fünftägigen Reise heim und stellten fest, dass die Wohnungstür gewaltsam geöffnet wurde und ein Laptop fehlte.

Einbruch in Fürth: Einbrecher duschen mehrmals und essen aus Kühlschrank

Aber damit nicht genug. Die unbekannten Einbrecher schienen sich einige Zeit in der Wohnung aufgehalten zu haben, da offenbar das Badezimmer mehrmals zum Duschen benutzt und sich am Inhalt des Kühlschranks bedient wurde. „Die Einbrecher ließen sich häuslich nieder“, erklärte die Polizei. Neben dem Laptop entwendeten die Diebe zudem einige Kleidungsstücke und eine geringe Menge Bargeld. Wie die Polizei mitteilt, leben die Betroffenen in einem Mehrfamilienhaus in der Wolfringstraße.

Überraschte Einbrecher drohen mit Messer

In Feuchtwangen (Landkreis Ansbach) kam es am Wochenende ebenfalls zu einem Einbruch. In diesem Fall wurden die Einbrecher allerdings von den Bewohnern des Hauses überrascht, als sie gerade das Anwesen wieder verlassen wollten. Die drei Unbekannten flüchteten daraufhin, die Bewohner verfolgten den silbernen VW. Da sie dabei von einem der Einbrecher mit einem Messer bedroht wurden, gaben sie die Verfolgung schließlich wieder auf.

„Das Trio, bei dem es sich vermutlich um zwei Männer und eine Frau handelte, fuhr dann mit dem silbernen VW in Richtung Feuchtwangen davon“, so die Polizei. Hierbei sei das Auto noch in Schnelldorf an einer Gartenmauer in der Feuchtwanger Straße hängengeblieben. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten die Einbrecher mit ihrer Beute von mehreren Hundert Euro Bargeld flüchten.

In beiden Fällen bittet die Polizei Mittelfranken um Zeugenhinweise. Die Hinweise nehmen die Beamten unter 0911 2112-3333 entgegen. (tkip)

