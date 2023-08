„Dieses bunte Band ist ein Signal“: Nürnberg hat jetzt einen Regenbogen-Zebrastreifen

Eröffnung am 1. August

Von Katarina Amtmann schließen

In Nürnberg gibt es nun einen Zebrastreifen in Regenbogenfarben. Oberbürgermeister Marcus König bezeichnete ihn bei der Eröffnung als ein „Signal“.

Nürnberg - In Nürnberg weist künftig ein Zebrastreifen in Regenbogen-Farben den Fußgängern den Weg über die Straße. „Dieses bunte Band ist ein Signal an die Bürgerschaft und die Gäste dieser Stadt, dass Nürnberg eine bunte und diverse Stadt ist“, sagte Oberbürgermeister Marcus König (CSU) am Dienstag, 1. August, zur Einweihung. Es sei außerdem ein Signal an die queere Community, dass man zu ihr stehe. Nürnberg sei für Toleranz und gegen Ausgrenzung.

+ Vorstellung des neuen Regenbogen-Zebrastreifens mit Oberbürgermeister Marcus König (l.) und Bürgermeister Christian Vogel (SPD). © Daniel Löb/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.

Signal an die queere Community: Regenbogen-Zebrastreifen in Nürnberg

Der bunte Bodenbelag aus Spezialfarbe markiert nach Angaben der Stadt den Eingang einer neu geschaffenen Fußgängerzone in die Altstadt. Der Zebrastreifen befindet sich am Königstor. Er wurde gemeinsam vom Servicebetrieb Öffentlicher Raum und einer Spezialfirma angebracht. Die grüne Stadtratsfraktion hatte zuvor eine verschiedenartige Bodenbemalung vorgeschlagen. (kam/dpa)

Von Gottschalk über die Dassler-Brüder bis hin zu Dürer: Das sind die zehn berühmtesten Franken Von Gottschalk über die Dassler-Brüder bis hin zu Dürer: Das sind die zehn berühmtesten Franken

Alle Nachrichten aus Nürnberg und Umgebung sowie aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.

Rubriklistenbild: © Daniel Löb/dpa +++ dpa-Bildfunk +++