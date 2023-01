„Einfach zurückgelassen“: Junger Schäferhund landet über Polizei im Tierheim

Von: Tanja Kipke

„Typischer Junghund“: Schäferhund Anna ist verspielt und oft noch aufgeregt. © Tierheim Nürnberg

Über die Polizei landete Schäferhund Anna im Nürnberger Tierheim. Ihre Besitzer hatten sie einfach zurückgelassen. Die Tierschützer suchen jetzt eine neue Familie.

Nürnberg – „Die junge Anna wurde einfach zurückgelassen und ist über die Polizei zu uns gekommen“, schreibt das Tierheim Nürnberg. Kein schöner Start für einen so jungen Schäferhund. Der Vierbeiner ist gerade einmal ein Jahr alt. Die Hündin sei „ein typischer Junghund, der leider noch sehr wenig Erziehung genossen hat.“

Name: Anna Rasse: Schäferhund Alter: 1 Jahr Geschlecht: weiblich, nicht kastriert

Schäferhund Anna landet im Nürnberger Tierheim: „Beim Gassigehen noch sehr aufgeregt“

Die Tierschützer suchen für sie daher hundeerfahrene Menschen, die ihr eine sichere Führung bieten können. „Wenn man unsicher ist, merkt sie das sofort und nutzt das gnadenlos aus und fängt auch an ihr Futter zu verteidigen.“ Wenn Leute ihr gegenüber allerdings sicher und souverän auftreten, verhalte sie sich ganz anders. Beim Gassigehen sei sie noch „sehr aufgeregt“ und brauche etwas Zeit, um runterzufahren.

Mit anderen Hunden verträgt sich die Schäferhündin Auf HD (Hüftgelenksdysplasie) wurde sie geröntgt, aktuell sei alles in Ordnung. Eine Kontrolle sollte so in sechs Monaten erfolgen, erklärt das Tierheim. Kinder im Haushalt sollten eher schon älter sein und den Umgang mit Hunden kennen, da Anna ja noch nicht erzogen ist. „Ihr wollt Anna kennenlernen? Meldet euch gerne!“, beendet das Tierheim den Vermittlungsaufruf.

Im Nürnberger Tierheim warten noch zahlreiche weitere Hunde auf Familien

Wer Interesse hat, Anna kennenzulernen, kann den Interessentenbogen des Tierheims ausfüllen. In Nürnberg warten noch zahlreiche weitere Hunde auf neue Familie. Zum Beispiel Bronco, der „alles verloren hat“ und als Fundhund im Tierheim landete. Oder Mandy, die ins Tierheim kam, weil ihr Besitzer ins Krankenhaus musste. Auch Tyon wartet seit über einem Jahr auf ein neues Zuhause. Vier Tage vor Weihnachten hatten seine Besitzer ihn einfach ausgesetzt. (tkip)

