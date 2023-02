Großeinsatz in Zirndorf wegen möglicher bewaffneter Person: SEK und USK im Einsatz

Von: Felix Herz

Großeinsatz in Zirndorf am Mittwochnachmittag, 15. Februar. Eine bewaffnete Person war gesehen worden. SEK und USK sind vor Ort. © NEWS5 / Oßwald

In Zirndorf lief am Mittwochnachmittag ein Großeinsatz der Polizei. Eine bewaffnete Person soll unterwegs gewesen sein. Spezialeinsatzkräfte waren vor Ort.

Zirndorf – In Zirndorf, nahe Fürth und Nürnberg in Mittelfranken, lief am Mittwochnachmittag, 15. Februar, ein größerer Einsatz der Polizei. Laut News5 soll eine bewaffnete Person im Pinderpark gesehen worden sein.

Bewaffnete Person in Zirndorf? SEK und USK waren vor Ort

Es waren Einsatzkräfte des Spezialeinsatzkommandos (SEK), des Unterstützungskommando (USK) sowie ein Polizeihubschrauber vor Ort. Sie suchten nach der Person. Nach etwa einer Stunde, so vermeldet es vifogra, wurde der Einsatz beendet.

Die Meldungen, wonach sich im Bereich des Landratsamtes eine bewaffnete Person herumtreibe, hätten sich nicht bestätigt. Dies bestätigte demnach die Pressestelle des ansässigen Polizeipräsidiums.

