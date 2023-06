„Glück, dass er sich auf einer Großveranstaltung befand“: Einsatzkräfte retten Rock-im-Park-Besucher das Leben

Von: Katarina Amtmann

Ein Festivalbesucher war bei Rock im Park bewusstlos geworden. Einsatzkräfte leiteten sofort Wiederbelebungsmaßnahmen ein und retteten ihm das Leben.

Nürnberg - Rettungskräfte haben einem Besucher des Rock-im-Park-Festivals in Nürnberg das Leben gerettet. Am Samstag, 3. Mai, waren die Helfer zunächst bei einem Ölbrand in einem Foodtruck auf dem Festivalgelände im Einsatz. Parallel wurden sie zu einem gestürzten und bewusstlosen Patienten in unmittelbarer Nähe gerufen. Das berichtet das Bayerische Rote Kreuz in einer Pressemitteilung.

Rock im Park 2023: Einsatzkräfte retten Festivalgast das Leben

„Das vor Ort befindliche Erstversorgungsteam leitete umgehend Wiederbelebungsmaßnahmen ein“, heißt es zu dem Vorfall. Bereits nach wenigen Minuten konnte der Kreislauf des Patienten wiederhergestellt werden. Er kam per Rettungswagen in ein Krankenhaus. „Aus Sicht des Sanitätsdienstes besteht aufgrund der Gesamtumstände des Vorfalls kein Zusammenhang zum Festivalgeschehen.“

„Glück, dass er sich auf einer Großveranstaltung befand“: Festivalbesucher wiederbelebt

Wie das BRK weiter mitteilte, hatte der Patient „Glück, dass er sich auf einer Großveranstaltung befand und deshalb zufälligerweise ein arztbesetztes Rettungsteam in seiner unmittelbaren Nähe war und die notärztlichen Wiederbelebungsmaßnahmen sofort eingeleitet wurden.“ (kam)

