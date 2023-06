„Jetzt langt‘s“: Einzigartiger Feinkostladen in Nürnberg macht Schluss – nach 43 Jahren

Von: Lea Warmedinger

In der Ziegenstraße in Nürnberg-Mögeldorf betreibt Ulrike Langer seit 43 Jahren ihren kleinen Feinkostladen, den sie selbst als „heimelig“ und „alt“ beschreibt. © Ulrike Langer

Der Feinkost- und Käseladen Feinkost Langer in Nürnberg-Mögeldorf wird zum 30. Juni schließen. Im kleinen und alten Geschäft von Ulrike Langer gab es ganz besonderen Käse.

Nürnberg – „Total versteckt im schönsten Eck in Nürnberg-Mögeldorf befindet sich der kleine alte Feinkostladen von Ulrike Langer, wie sie ihn selbst beschreibt. „Wenn man bei uns in die Ziegenstraße fährt, hat man das Gefühl, man fährt in eine andere Zeit“, schwärmt die 69-Jährige. Ihr Haus, in dem sie wohnt und den Feinkostladen hat, liegt zwischen kleinen Schlössern und Kirchen.

Das Geschäft, in dem es handgemachte Köstlichkeiten und eigens verfeinerten Käse gibt, passt perfekt ins Bild von dem Stadtteil Nürnbergs, den Langer als „Nürnberger Urlaubsort“ beschreibt. Bereits seit 43 Jahren betreibt sie ihren Laden, doch ab Juli 2023 wird es ihn nicht mehr geben.

Feinkost Langer schließt nach 43 Jahren – Vom Tante-Emma-Laden zu Feinkost und ausgereiftem Käse

Ulrike Langers Eltern haben darin früher einen kleinen Tante-Emma-Laden betrieben. Als Langers damaliger Mann noch keine Arbeitsstelle gefunden hatte und sie ihre Kinder versorgen wollte, hat sie das Geschäft übernommen. Bald hat sie eine Leidenschaft für den Laden entwickelt.

Zu ihrer Spezialität, dem Verfeinern von Käse, ist die 69-Jährige erst später gekommen. Ein Bekannter, der Käsehändler war, hat den Tipp gegeben, es mit französischem Rohmilchkäse zu versuchen. „Wenn man‘s einmal probiert hat, kann man nicht mehr anders“, sagt Langer. Auf dem Grundstück nebenan gibt es passenderweise einen Sandsteinkeller aus dem 18. Jahrhundert. Für das Verfeinern von Käse ist das Klima dort perfekt geeignet.

Langers Kunst besteht darin, Rohmilchkäse mit Salzwasser oder Alkohol zu waschen und zu verfeinern, dafür verwendet sie beispielsweise Apfel- oder Birnenschnaps. Der Käse reift wochen-, mitunter sogar jahrelang im Sandsteinkeller. „Heutzutage gibt es fast keinen Käse mehr, der richtig ausgereift ist“, sagt die Affineurin, oder auf Deutsch: die Spezialistin für Käseveredelung. „Die Leute sagen, dass der Käse bei mir ganz anders schmeckt.“

Einzigartiger Laden von Ulrike Langer macht Schluss: Stammkunden traurig – Regale schon leer

Die Kunden von Feinkost Langer werden diese Einzigartigkeit vermissen. „Sie sind alle sehr traurig“, meint Langer. „Aber alles im Leben ist endlich. Und sie vergönnen mir das.“ Die 69-Jährige hatte immer ein enges und vertrautes Verhältnis zu ihren Stammkunden. „Die Kunden haben zum Laden gepasst, das Heimelige und Alte wertgeschätzt“, sagt sie. „Sie haben mir oft auch ihr Herz ausgeschüttet.“

Der Käse- und Feinkostladen im Herzen von Mörgeldorf ist etwa 40 Quadratmeter groß. Die Wände sind mit Holzbrettern verkleidet, im Verkaufsraum steht eine drei Meter lange Theke, in der sich Käse befindet. „Außerdem gibt es Wurst, Schinken aus der Gegend sowie aus Italien und Frankreich, selbstgemachtes Pesto und Heringe“, zählt Langer auf. Sie hat auch Pasteten, Antipasti und Canapés im Angebot.

Das Schönste an ihrem Laden ist „die wunderschöne alte Ecke“, sagt Langer. Dort steht ein kleines Regal, an dem ringsum Bretter und Schubladen angebracht sind. Darauf angerichtet sind Schokolade und „Plätzle“. In den Regalen an der holzverkleideten Wand stehen unter anderem Essig, Öl, Schnaps und französische Feinkost. „Aber die sind schon alle leer.“

Bald Schluss mit Feinkostladen Langer in Mögeldorf – Gründe der Inhaberin und wie es weitergeht

Inzwischen kauft Langer nach Bedarf nämlich nur noch in kleinen Mengen nach. Bestellungen nach Frankreich oder Italien gibt sie schon nicht mehr auf. Seit zwei Jahren kündige die 69-Jährige bei ihren Kunden schon an, dass es bald an der Zeit sei, aufzuhören. Am 30. Juni ist nun endgültig Schluss. Ihr Grund: „Am Tag nach der Schließung werde ich 70 Jahre alt.“ In dem Alter mag Langer nicht mehr arbeiten. „Ich habe mir gedacht: Jetzt langt‘s.“

Eine Nachfolge für den Feinkostladen gibt es nicht. Das würde zu viel Geld kosten. „Man müsste alles lebensmittelgerecht herrichten und viel umbauen.“ Den Keller gibt Langer wieder zurück, denn er gehört der Stadt. Und in dem Laden, wo derzeit noch die Käsetheke steht, wird ein Elektriker danach sein Büro und Lager haben.

Mit ihrer freien Zeit will Ulrike Langer viel anfangen. Sie hat vor, sich das 49-Euro-Ticket zu kaufen und Städte wie Berlin oder Leipzig zu bereisen. „Ich habe bisher wenig gesehen“, sagt sie. „Ich mache jetzt alles, was ich zuvor nicht machen konnte.“

In Nürnberg gibt es noch einen weiteren Feinkostladen, der zum 1. Juli schließen muss. Nach rund 15 Jahren ist Schluss mit dem Feinkostladen DelikatEssen in der Nürnberger Innenstadt. Laut Reiseführern zählt der Laden zu den „Glücksorten in Nürnberg“.

