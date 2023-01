Frau (95) übersieht Auto beim Abbiegen - Sie stirbt nach Unfall in der Klinik

Von: Katarina Amtmann

Bei Ellingen hat sich ein schwerer Unfall ereignet. © vifogra / Goppelt

Bei Ellingen stießen zwei Autos zusammen. Eine Frau (95) und ein Mann (56) wurden verletzt. Die Seniorin starb noch am selben Nachmittag.

Ellingen - Bei Ellingen (Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen) hat sich am Mittwoch, 11. Januar, ein schlimmer Autounfall ereignet. Zwei Wagen waren daran beteiligt, eine Frau starb, wie die Polizei Mittelfranken in einer Pressemitteilung erklärte.

95-Jährige übersieht Auto beim Abbiegen - Schwerer Unfall bei Ellingen

Der Pressemitteilung zufolge wollte eine 95-Jährige gegen 13.45 Uhr vom Ellinger Gemeindeteil Massenbach nach links auf die B13 fahren. Sie übersah dabei offenbar den aus Richtung Ellingen kommenden Renault eines Mannes (56). Beide Autos stießen im Kreuzungsbereich zusammen.

Beide Personen wurden durch die Wucht des Aufpralls verletzt. Der Mann und die Seniorin kamen per Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser. Die 95-Jährige starb dort noch am Nachmittag an ihren Verletzungen.

Beamte der Polizeiinspektion Gunzenhausen übernahmen vor Ort die Ermittlungen zur Unfallursache. Die B 13 war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt, heißt es in der Pressemitteilung abschließend. (kam)

