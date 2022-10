Strom- und Gaskosten explodiert – Nürnberger Verein startet Spendenaufruf

Von: Katharina Brumbauer

Deutlich gestiegene Energiekosten bekommen auch Sportvereine zu spüren. Dem SV Johannis 07 aus Nürnberg steht jetzt das Wasser bis zum Hals.

Nürnberg – Es sieht schlecht aus für den SV Johannis 07. Das hat der Breitensportverein aus Nürnberg seinen Mitgliedern bei der Jahreshauptversammlung mitgeteilt. Dem Verein steht angesichts drastisch gestiegener Strom- und Gaskosten das Wasser bis zum Hals. Um weitermachen zu können, ist er auf Spenden seiner Mitglieder angewiesen.

Energiekosten explodiert: SV Johannis 07 aus Nürnberg sendet Hilfeschrei

Der monatliche Gasabschlag habe sich von 2.300 Euro auf 9.000 Euro erhöht. Zusätzlich steht dem SV Johannis 07 eine Gas-Nachzahlung für 2021 von 16.000 Euro ins Haus. Die monatlichen Stromkosten seien von 1.300 auf 1.900 Euro gestiegen, verlautbart der Verein in einem auf Facebook geteilten Statement.

Bei monatlichen Einnahmen von 12.000 Euro, die diesen Ausgaben entgegenstehen, bleibt kaum Geld übrig, Gehälter für Trainer, Betreuer oder Reinigungspersonal zu zahlen, geschweige denn Rücklagen zu bilden. Daher sendet die Vereins-Vorstandschaft über die sozialen Medien einen Hilfeschrei. Nur wenn jeder der rund 600 Mitglieder „seinen Beitrag leistet“ könne der Verein überleben, bis sich die Lage etwas beruhigt hat.

Sportverein in der Energiekrise: Ausführliche Diskussion über Maßnahmen

In der Jahreshauptversammlung Ende September haben die Mitglieder lange und ausführlich diskutiert, an welcher Stelle Energie einsparbar wäre. Das Problem in den Augen des Vereins-Vorstands: keiner der Vorschläge ist „derzeit so schnell umsetzbar“. Heizungen und Wasser werden nicht abgestellt, „da hier mehr Schäden entstehen, als dass uns die Einsparung weiterhilft“, erklärt die Vereinsspitze.

Auch einen einmaligen, verpflichtenden Energiezuschlag will der SV Johannis 07 seinen Mitgliedern nicht aufbrummen. „Wir wissen, dass vielen Familien das Wasser bis zum Hals steht.“ Weil die Menschen immer weniger im Geldbeutel haben, verzeichnen etwa die Tafeln einen gewaltigen Zuwachs. So will der Verein Mitglieder und Gönner nur um einen Beitrag bitten, den er sich auch leisten kann: eine freiwillige Spende. Unterdessen wird im Vereinsgebäude, um Heizkosten zu senken, die Temperatur gedrosselt.

Explodierte Energiekosten: Vor allem Amateurvereine trifft sie hart.

Zahlreiche private Haushalte und Unternehmen sind von drastisch gestiegenen Gaspreisen getroffen. Die Gaspreisbremse – ein Preisdeckel für einen Teil des Gasverbrauchs und eine Einmalzahlung im Dezember – soll sie entlasten. Unklar blieb aber, welche Hilfen Amateursportvereine erhalten.

Breitensportvereine treffen die massiven Preissteigerungen bei Strom und Gas besonders © Torsten Schröer/Imago

Wenn es im Winter früh dunkel wird, sind sie auf Flutlicht angewiesen, um ihr abendliches Training zu absolvieren. Vereine wie der SV Johannis 07, der sich auf den Turnsport, Gymnastik, Aeorobic und Body-Fit-Programme spezialisiert hat, haben zudem massive Kosten, im Winter ihre Hallen zu heizen. Der Bayerische Fußballverband warnte bereits im Sommer bei Merkur.de von IPPEN.MEDIA, dass Amateursportvereine horrende Rechnungen und Nachzahlungsforderungen erwarten.

Nachzahlungen für Gas: Verein gibt Forderung an Anwalt

Der SV Johannis 07 gibt seinen Mitgliedern indes ein Versprechen: „Die Vereinsführung unternimmt alles, um den Sportbetrieb aufrechtzuerhalten“. Die hohe Gas-Nachzahlungsrechnung von 16.000 Euro für das Vorjahr will der Verein indes nicht einfach hinnehmen. „Wir haben schon 23.000 Euro vorausgezahlt“, heißt es in dem Statement auf Facebook. „Dieser Vorgang geht nun an den Anwalt.“ Verwirrung bei der Gasabrechnung herrschte in zahlreichen Haushalten indessen auch, weil seit dem 1. Oktober ein verminderter Mehrweitsteuersatz von 7 Prozent – statt vorher 19 Prozent – gilt. Zudem wurde kurzfristig die Gasbeschaffungsumlage gekippt. Bei vielen Kunden war die Verwirrung groß, ob die Energieanbieter die Gasabschläge korrekt berechnet haben.

Die Vereinsspitze des SV Johannis 07 geht dem also auf den Grund, wie diese massiven Nachzahlungs-Forderungen zustande gekommen sein können. Wegen weiterer Entlastungen bei Energiekosten ist der Verein auch mit der Stadt Nürnberg in Kontakt, laut eigenen Angaben bisher aber „ohne Erfolg“.

