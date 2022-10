Energieversorger locken mit Prämien: Wie Sie in Bayern durch Stromsparen Geld bekommen

Von: Tanja Kipke

Energiesparer können sich freuen: Zahlreiche Versorger bieten Prämien in Bayern an. (Symbolbild) © IMAGO/Michael Bihlmayer

Sie wollen Menschen dadurch zum Energie sparen animieren: Zahlreiche Energieversorger locken mit Prämien. Energie sparen und dann 50 oder 100 Euro erhalten. So geht‘s.

Nürnberg/München – Die Energiekrise und die Folgen des Ukraine-Kriegs treiben die Preise in vielen Branchen nach oben. Der Bund versucht mit Entlastungspaketen, einer Energiepauschale und Strom- und Gaspreisbremsen dagegen anzukämpfen. In diesem Winter Energie zu sparen, scheint dennoch das oberste Gebot. Städte sowie die Staatsregierung haben bereits zahlreiche Maßnahmen beschlossen, auch Unternehmen in Bayern treten bei Strom und Heizenergie kürzer.

Um auch dem Otto Normalverbraucher einen Anreiz zum Sparen zu geben, bieten einige Energieversorger in Bayern Prämien an. Bis zu 100 Euro können Bürger geschenkt bekommen – wenn sie es schaffen, ihren Energieverbrauch herunterzufahren.

N-Ergie Nürnberg vergibt Sparprämien: Kunden müssen Verbrauch um zehn Prozent einsparen

„Unsere Prämie für Energieschoner“, mit diesen Worten bewirbt der fränkische Energieversorger seine Aktion. Um einen Anreiz für sparsames Haushalten in Nürnberg und Region zu schaffen, erhalten Kunden, die ihre Verbräuche für Erdgas und Fernwärme in den kommenden Monaten um mindestens zehn Prozent senken, eine Gutschrift in Höhe von 50 Euro oder eine VGN-Prämie.

Um an der Aktion teilnehmen zu können, müssen sich Interessierte jedoch vorher online anmelden. Bedingung ist außerdem, mindestens seit 1. März 2021 einen Vertrag mit einem „direktem Abrechnungsverhältnis mit der N‑ERGIE“ zu haben. Kunden, die erst später einen Vertrag abgeschlossen haben, können nicht teilnehmen.

Stadtwerke München belohnt sparsame Kunden sogar mit 100-Euro-Prämie

Bei den Stadtwerken München gibt es eine ganz ähnliche Aktion. Wer im kommenden Winter Energie spart, kann bestimmte Prämien erhalten. Eine Online-Anmeldung ist auch hier erforderlich. Kunden müssen zudem einen Vertrag mindestens seit 1. Oktober 2020 mit der SWM Versorgungs GmbH vorweisen.

Liegt Ihre Einsparung bei mehr als zehn Prozent, erhalten Sie eine Prämie in Höhe von 50 Euro.



Liegt Ihre Einsparung bei mindestens 20 Prozent, erhalten Sie eine Prämie in Höhe von 100 Euro.

Zudem bieten die Stadtwerke auch noch eine Variante für alle, die bereits viel Energie eingespart haben. „Diese Variante bietet sich für besonders sparsame Teilnehmer*innen an, die grundsätzlich einen sehr geringen Verbrauch (Strom oder Erdgas) vorweisen, sodass eine weitere Energieeinsparung unrealistisch wäre“, heißt es auf der Website der SWM. Es werden Werte von Oktober 2021 bis September 2022 verglichen. Liegt man unter bestimmten Verbrauchswerten, erhält man ebenfalls 50 Euro.

Video: Tipps zum Energie-Sparen: Heizkörper richtig nutzen

Würzburg geht anderen Weg bei Energiesparprämie: 60 Euro Zuschuss für Haushaltsgerät

Die Stadtwerke in Würzburg (WVV) haben sich etwas anderes einfallen lassen. Sie bieten zwar ebenfalls eine Energiesparprämie an, allerdings in etwas anderer Form. „Sparen beim Einschalten: 60 € für Ihr neues Haushaltsgerät“, fasst das Unternehmen die Aktion zusammen.

Bedeutet konkret: Jeder, der WVV-Energiekunden, der sich ein neues und deutlich sparsameres Haushaltsgerät anschafft, unterstützt der Energieversorger mit einem Zuschuss von 60 Euro. Interessierte müssen dafür einen Förderantrag online ausfüllen und die Rechnung des Geräts hochladen. Und wie spart man am besten Energie im eigenen Haushalt? Hier gibt’s die besten Energiespar-Tipps für den Alltag. (tkip)

