Energiekrise lässt bayerische Städte umdenken: Kunststoffbahnen statt Eis – aber ist das nachhaltig?

Von: Thomas Eldersch

Aufgrund der Energiekrise setzen viele Städte jetzt auf Kunststoffeisbahnen. © Marcus Brandt/dpa/Symbolbild

Bald beginnt die Eislaufsaison wieder. Doch sind die Eisbahnen vor dem Hintergrund der Energiekrise noch zeitgemäß. Einige Städte gehen andere Wege.

Erlangen/München – Winterzeit ist für viele Menschen Schlittschuhzeit. Am schönsten ist es, wenn man in der freien Natur auf zugefrorenen Seen und Teichen seine Runden laufen kann. Aber besonders in Großstädten ist das oft nicht möglich. Deshalb setzt man dort häufig auf künstliche Eisbahnen. Diese kosten jedoch eine Menge Strom und Wasser, was angesichts der Energiekrise ein teures Unterfangen ist. Aber es gibt eine Alternative.

Energiekrise: Bayerische Städte setzen auf Kunststoff-Eisbahnen

Eisbahnen aus Kunststoff könnten der neue Trend des Winters 2022 werden. Viele bayerische Städte überlegen bereits umzusteigen. So soll laut BR auf dem Marktplatz in Erlangen eine 400 Quadratmeter große Eislauffläche aus Kunststoff aufgebaut werden. Für das City-Management der Stadt eine gute Alternative. Man brauche keinen Strom zur Kühlung und kein Wasser. Auch das Licht zur Beleuchtung wird nachhaltig durch erneuerbare Energien erzeugt.

Die oberpfälzische Metropole Regensburg will laut BR-Informationen auch auf eine Kunststoff-Eisbahn setzen. Die Stadt will bis Mitte März in der Altstadt eine Bahn unterhalten und so ihren Energiebedarf von 540 Kilowattstunden pro Tag auf etwa 50 reduzieren.

In Nürnberg hat man schon vor der Energiekrise angefangen, auf Kunststoff zu setzen. Der Post-Sportverein betreibt dort bereits seit 2020 eine 350 Quadratmeter große Bahn. Damals entschied man sich dafür aus ökologischen Gründen. Man wollte monatlich etwa 10.000 Liter Wasser einsparen. Außerdem hatte der durchschnittliche Energieverbrauch dem von 200 Haushalten entsprochen. So könne man nun rund 4,75 Tonnen Kohlendioxid-Emissionen einsparen, erklärt Sportverein-Sprecher Maximilian Oppel dem BR.

Kunstoff-Eisbahnen als Alternative? Der WWF warnt vor Mikroplastik

Auf den ersten Blick scheint die Kunststoffbahn nur Vorteile zu haben. Aber laut Experten des WWF sind sie weder nachhaltig noch umweltfreundlich. Da die Platten meistens aus Polyethylen bestehen, fällt für die Herstellung, Transport, Entsorgung oder Recycling viel Energie an und es wird wieder Plastikmüll erzeugt. Außerdem sollen die Kufen konstant Abrieb und Mikroplastik erzeugen, sagt Mikroplastik-Expertin Caroline Kraas vom WWF. Grundsätzlich findet sie aber die Idee, eine Alternative zur energieintensiven Kunsteisbahn zu suchen, gut.

Andy Trautner ist für den Vertrieb der künstlichen Eisbahnen im süddeutschen Raum zuständig. Er arbeitet für den Schweizer Hersteller „Glice“ und prognostiziert im Gespräch mit der Umweltschutzorganisation: „Echteis-Bahnen sterben aus. Wasser und Energiekosten sind auf Dauer zu teuer.“ Seine Eisbahnen wären kostengünstigere Alternativen und hätten zwölf Jahre Garantie. Dennoch ist Kraas nicht überzeugt, da die Bahnen aus neuwertigem Polyethylen hergestellt würden. „Für jeden neu hergestellten Kunststoff wird Erdöl benötigt. Ökologischer wäre es, wenn der Kunststoff für diese Eisbahnen wenigstens recycelt wäre.“

In der Schweiz setzt man wieder auf Eis – aber nachhaltig

Für Kraas ist das Problem mit dem Mikroplastik bei den Bahnen auch noch nicht gelöst. Auf bereits im Betrieb befindlichen Anlagen würde Kunststoffabrieb entstehen, der schädlich für die Umwelt sein könnte, so die WWF-Expertin. Trautner kontert. Es würde sich dabei nicht um Mikroplastik handeln. Die Kunststoffspäne wären viel zu schwer und würden einfach auf dem Boden kleben bleiben. Man könnte sie leicht mit einem Besen entfernen. Kraas widerspricht: „Es handelt sich natürlich um Mikroplastik, teilweise auch um größere Plastikfäden, also Makroplastik. Und natürlich wird es dann auf jeden Fall auch viele Teilchen geben, die von einer Freiluftbahn direkt in die Umwelt gelangen.“

So sieht der Abrieb auf Kunststoffbahnen aus. © WWF/Kristina Stemmer

In Zürich ist man schon wieder abgekommen von den Kunststoffbahnen. Sie fielen bei den Hobby- und Profisportlern durch. Grund war die Gleitfähigkeit. „Eislaufen auf Kunststoff ist viel anstrengender“, sagt Hansjürg Lütti, Bereichsleiter für Hallensport in Zürich, dem WWF. In der Schweiz sei man wieder zurück zu den Kunsteisbahnen gegangen – aber nachhaltig. Die Energie für die Kühlung und Eisproduktion werde hier wiederverwendet. Die Abwärme heizt beispielsweise das Wasser. Nichts gelangt in die Atmosphäre. Dazu Lütti: „Wir haben große Fortschritte gemacht. Das alles kostet zwar auch Geld, ist aber ökologischer. Und wir produzieren auch keinen Kunststoffabfall, der dann wieder irgendwo in der Umwelt landet.“ (tel)