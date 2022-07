Solarmodule, E-Mobilität und weniger Gas: So reagiert der Flughafen Nürnberg auf die Energiekrise

Der Flughafen Nürnberg setzt mehrere Maßnahmen zum Energiesparen um (Symbolbild). © IMAGO / Jochen Tack / IPA Photo (Collage: Merkur.de)

Bayerns Städte reagieren auf die Energiekrise und die hohen Kosten. Auch der Flughafen Nürnberg ergreift Maßnahmen zum Energiesparen.

Nürnberg - Die Energiekrise hat mittlerweile Ausmaße angenommen, die viele Städte in Bayern zu drastischen Maßnahmen veranlassen.

In Augsburg werden die Temperaturen in Freibädern weiter gesenkt, Straßenbeleuchtung wird gedimmt und Fassadenbeleuchtung an historischen Gebäuden abgeschaltet. Man überlege auch, welche Verkehrsampeln sicherheitsrelevant sind und welche abgeschaltet werden können.

Energiekrise: Stadt Regensburg reagiert auf hohe Energiepreise

Auch in Regensburg wurde die Wasser-Temperatur in Schwimmbecken bereits gesenkt, weitere Maßnahmen seien in Planung beziehungsweise werden geprüft (zum Beispiel die Anpassung von Betriebszeiten). Doch damit nicht genug: Eigenen Angaben zufolge untersucht die Stadt derzeit „zum Teil sehr drastische Schritte“ als weitere Eskalationsstufen, die „hoffentlich aber nicht nötig“ seien. Die Rede ist von der „vollständigen Abschaltung der Warmwasserbereitung in bestimmten Bereichen“, die Änderung von Öffnungszeiten von Einrichtungen und mehr.

Energiekrise: Flughafen Nürnberg setzt auf LEDs und E-Mobilität

Auch der Flughafen Nürnberg ergreift Maßnahmen zum Energiesparen: „Wir haben im Terminal und in unseren Parkhäusern sämtliche Leuchtmittel durch stromsparende LEDs ersetzt. Außerdem setzen wir verstärkt auf E-Mobilität am Vorfeld (z. B. bei Spezialfahrzeugen wie Elektro-Pushback-Fahrzeuge, Kofferschlepper und Pkws)“, erklärt ein Sprecher auf Merkur.de-Anfrage.

Städte ohne Beleuchtung? Bayerns Pläne in der Energiekrise

Energiekrise: Nürnberger Flughafen nutzt Solarmodule - Einsatz von Erdgas reduziert

„Im Bereich Photovoltaik haben wir neben Hangardächern aktuell die oberste Etage unseres größten Parkhauses P4 komplett mit Solarmodulen bestückt. Das PV-Kraftwerk wird in den kommenden Wochen in Betrieb genommen. Zudem sind wir an das Hackschnitzelkraftwerk eines benachbarten Landwirts angeschlossen, das im Winter Wärme für das Terminal produziert und den Einsatz von Erdgas reduziert“, heißt es weiter. (kam)

