Nach oberbayerischem Vorbild: Bleibt der Weihnachtsbaum auch in Nürnberg aus?

Von: Katarina Amtmann

Wie fällt die Weihnachtsbeleuchtung in Franken angesichts der Energiekrise aus? © IMAGO / agefotostock

Eine bayerische Gemeinde will angesichts der Energiekrise auf den beleuchteten Weihnachtsbaum verzichten. Ein Vorbild für weitere Städte? Merkur.de hat nachgefragt.

Nürnberg - Lebensmittel, Öl, Gas - gefühlt alles wird teurer. Um in der Energiekrise nicht nur Strom beziehungsweise Gas, sondern auch bares Geld zu sparen, greifen auch Städte in Bayern zu verschiedenen Maßnahmen.

Auch die Gemeinde Peiting ist dabei, die neue Energiesparverordnung umzusetzen. Um den Stromverbrauch im Winter zu senken, will man sogar auf den großen beleuchteten Weihnachtsbaum verzichten - ein Vorbild auch für andere Städte? Merkur.de hat nachgefragt.

Energiesparmaßnahmen für Weihnachtsmärkte? Fränkische Städte beziehen Stellung

Plant Erlangen Energiesparmaßnahmen für Weihnachtsmärkte? „Hierzu gibt es erste Überlegungen und Planungen, die derzeit geprüft und bewertet werden. So wird es das Open-Air-Event ‚Erlangen on Ice‘ in der Innenstadt in der bisherigen Form nicht mehr geben. Energieärmere Alternativen sind noch in Prüfung und Planung“, heißt es auf Nachfrage.

Die Stadt Nürnberg teilt auf Nachfrage mit, dass die Weihnachtsbeleuchtung bereits auf energiesparende LED-Lichter umgestellt sei. „Über den Weihnachtsbaum haben wir noch nicht entschieden.“

Energiesparmaßnahmen für Weihnachtsmärkte? Städte setzen auf LED-Beleuchtung

„Die Beleuchtung des Rathauses während der Michaelis-Kirchweih (1. bis 16. Oktober) sowie während der Advents- und Weihnachtszeit wird beibehalten, da hier schon seit geraumer Zeit energiesparende LED-Leuchten im Einsatz sind“, heißt es aus Fürth. „Die Weihnachts-/Winterbeleuchtung in der Fürther Innenstadt wird nach gegenwärtigem Stand aufrechterhalten, geht aber nur noch bis 6. Januar statt wie bisher bis zum 2. Februar.“

„Rothenburg hat ein hohes Aufkommen an Besuchern in diesen 4 Wochen Weihnachtsmarkt. Da wird es voraussichtlich hell bleiben (...). Wie das mit unseren Leuchtsternen an den Stadttoren aussieht, ist noch nicht final geklärt. Diese wurden aber bereits vor Jahren - vorausblickend - auf stromsparende LED Beleuchtung umgestellt“, so die Stadt Rothenburg ob der Tauber - sie zieht zu Weihnachtenn ganz besonders viele Touristen an.

Rotheburg ob der Tauber ist bei Touristen beliebt. © IMAGO / Peter Widmann

Nürnberg und Region: Aktuelle Maßnahmen zum Energiesparen

„Das städtische Tiefbauamt hat nach Ausrufung der Alarmstufe des Notfallplans Gas Sofortmaßnahmen geprüft, die ohne weitergehende Einschränkungen schnell und einfach umzusetzen sind. So wurden in einem ersten Schritt im Bereich der Altstadt in den Nachtstunden die Beleuchtungen an der Altstädter Dreifaltigkeitskirche und dem Stadtmuseum (Martin-Luther-Platz), am Markgräflichen Schloss, Palais Stutterheim und Paulibrunnen (Schloßplatz) sowie am Haus der Kirche am Bohlenplatz abgeschaltet“, teilt die Stadt Erlangen mit Blick auf aktuelle Maßnahmen mit. „Zusätzlich wurde in den Freibädern der Stadtwerke die Wassertemperatur abgesenkt.“

In Nürnberg wurden bereits im Juli drei von vier Hallenbädern geschlossen. „Durch die Bäderschließung für 72 Tage macht NürnbergBad Wärmeenergie für 383 Haushalte oder rund 1.500 Menschen in Nürnberg frei; nämlich 755.000 Kilowattstunden sowie Strom für 789 Haushalte oder 3.100 Menschen, insgesamt 570.000 Kilowattstunden. Auch die Freibäder laufen derzeit ohne zusätzliche Beckenbeheizung. Das ist eine Gesamtenergieeinsparung von 1,3 Gigawattstunden“, heißt es auf Nachfrage von Merkur.de weiter.

Energie sparen: Nürnberg schaltet Beleuchtung für Sehenswürdigkeiten ab - mehr Homeoffice?

Seit Mitte Juli wurde außerdem die nächtliche Beleuchtung der Sehenswürdigkeiten ausgeschaltet, so werden beispielsweise die Lorenzkirche oder die Kaiserburg nicht mehr angestrahlt. Bis zum Jahresende werde dadurch mit einer Einsparung von knapp 60.000 Kilowattstunden Strom gerechnet.

Sollte die 3. Stufe durch den Bund ausgerufen werden, wäre es laut eines Sprechers der Stadt auch denkbar, Homeoffice an Freitagen und Montagen zu prüfen, um vier ungeheizte Tage am Stück zu haben. Weitere mögliche Maßnahmen wären: Winterpause vom 24. Dezember bis 8. Januar 2023 mit Homeoffice und Notdiensten; Reduktion der Raumtemperaturen pauschal 1 Grad niedriger als bisher (außer Kitas/Altenheime), in Sporthallen 3 Grad niedriger.

In Fürth wurden bereits folgende Maßnahmen beschlossen, beziehungsweise sind geplant.

Energiesparmaßnahmen in Verwaltungsgebäuden in Fürth

Es wird Grundabsenkung der Vorlauftemperatur von 70 auf 60 Prozent in allen Schulen und städtischen Gebäuden vorgenommen.

Die Heizungen in den Toiletten und im Flur werden ausgeschaltet.

Die Boiler werden ausgeschaltet.

Die Nutzung von Heizlüftern wird untersagt.

Energie sparen: Fassadenbeleuchtung wird eher ausgeschaltet - „Jeder ist gefordert“

Lüftungsgeräte sollen „in Anbetracht der Corona-Inzidenz“ nicht vollständig abgeschaltet werden. Ab kommenden Oktober wird die Beleuchtung an öffentlichen Gebäuden/Denkmälern, Plätzen und Fassaden in Fürth statt wie bisher um 23 bereits um 21 Uhr abgeschaltet.

„Jede und jeder einzelne ist nun gefordert, Energie einzusparen, um die sichere Versorgung zu gewährleiten und die Kosten so niedrig wie möglich zu halten. Die Stadt Fürth wird mit ihren Töchtern, insbesondere der Infra fürth gmbh als städtischer Versorger ihren wichtigen Betrag leiten und mit gutem Beispiel vorangehen und alle Bürgerinnen und Bürger so gut es geht zu versorgen“, heißt es abschließend. (kam)

