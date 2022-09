Energiekrise: Nürnberg ergreift Sparmaßnahmen – kältere Hallenbäder, Rutsche geschlossen

Von: Felix Herz

Im Winter wird es kälter in den Nürnberger Hallenbädern als sonst. Die Stadt ergriff nun Energie-Sparmaßnahmen. (Symbolbild) © Action Pictures / IMAGO

Die Hallenbadsaison steht vor der Tür. Die Stadt Nürnberg gab nun weitreichende Energie-Sparmaßnahmen bekannt, welche die städtischen Schwimmbäder betreffen.

Nürnberg – Immer mehr Stadtverwaltungen greifen zu Energie-Sparmaßnahmen im Winter und lassen Arbeits- und Projektgruppen weitere Möglichkeiten erörtern. In Nürnberg hat man nun Nägel mit Köpfen gemacht: In den städtischen Hallenbädern soll die Temperatur gesenkt und so 25 Prozent Energie eingespart werden.

Start der Hallenbadsaison: Nürnberg senkt Schwimmbad-Temperaturen

Die Temperatur in den Schwimmbecken der vier Nürnberger Hallenbäder soll um zwei Grad auf rund 26 Grad Celsius gesenkt werden. In den Nichtschwimmerbecken soll die neue Temperatur 28 Grad betragen. Laut einer Mitteilung der Stadtverwaltung soll zudem die Lufttemperatur künftig bei 30 Grad liegen. In den Kleinkinderbecken wird die Temperatur nicht verändert.

Zusätzlich zu den Temperaturabsenkungen sollen die Warmbadetage in diesem Jahr entfallen. Auch eine Rutsche im Nordostbad, so die Mitteilung der Stadtverwaltung, bleibe im Winter geschlossen.

Energie-Sparmaßnahmen in Nürnberg: Folgen der Energiekrise

Die Rutsche im Südstadtbad bleibe dagegen im Betrieb, sie ist gedämmt. Einschränkungen wird es auch im Saunabetrieb geben, grundsätzlich werde deren Betrieb aber aufrechterhalten – so der Plan.

Die Hallenbadsaison startet in Nürnberg am Montag, 26. September. Die Freibäder haben dann geschlossen. Mit den Temperaturabsenkungen will die Stadt auf die drastisch steigenden Energiepreise reagieren sowie die von der Regierung vorgegebene Route zum Einsparen von wertvollem Gas befolgen. (fhz)

