Energiekrise in Nürnberg: Stadt schaltet nachts wieder die Lichter an

Von: Christian Einfeldt

Nürnberger Sehenswürdigkeiten wie die Kaiserburg wurden seit Juli 2022 in der Nacht nicht mehr beleuchtet. (Symbolbilbild) © Daniel Karmann/dpa

Die bundesweite Verordnung zum Energiesparen läuft nur noch bis Mitte April. Die Stadt Nürnberg hat entschieden, dann wieder ihre Sehenswürdigkeiten nachts beleuchten zu wollen.

Nürnberg – Seit Juli 2022 hat Nürnberg die Lichter seiner Altstadt nicht mehr eingeschaltet. Oberbürgermeister Marcus König spricht in einer aktuellen Meldung der Stadt von „einem wichtigen Bestandteil der städtischen Energiesparmaßnahmen“. Damit hatte Nürnberg noch vor Inkrafttreten der bundesweit geltenden Verordnung zur Einhaltung der Energiesparmaßnahmen beschlossen, den Verbrauch herunterzufahren. Auf diesem Wege konnte die Stadt bis Ende 2022 knapp 60.000 Kilowattstunden Strom einsparen. Die Marke von 100.000 Kilowattstunden soll bereits Mitte April erreicht sein.

Die historischen Gebäude der Nürnberger Altstadt wurden also seit Monaten nicht mehr beleuchtet – im Hinblick auf den Ukraine-Krieg und dessen Einfluss auf die Energieversorgung eine Maßnahme, die Ressourcen einsparen konnte. Ab dem 17. April werden sie jedoch wieder beleuchtet: Nürnberg will für seine Sehenswürdigkeiten rund um Lorenzkirche und Albrecht-Dürer-Denkmal abends wieder den Strom einschalten.

Ab Mitte April: Nürnberg macht die nächtliche Beleuchtung in der Altstadt an

Die Entscheidung haben die Verantwortlichen der Stadt am Dienstag (28. März) getroffen: Eine „gezielte Anleuchtung“ soll Nürnberg laut Oberbürgermeister König „optische Akzente“ bringen. „Mit Einbruch der Dunkelheit“, bestätigt auch Nürnbergs Dritter Bürgermeister Christian Vogel in der städtischen Pressemitteilung, sollen in wenigen Wochen also wieder die Sehenswürdigkeiten der Altstadt leuchten. Mit einer „gezielten Beleuchtung“, die um 23 Uhr ausgeschaltet werden soll und LEDs, die „nach und nach“ die vorhandenen Straßenlampen ersetzen: So will die Stadt Nürnberg auch zukünftig Energie sparen – auch trotz nächtlicher Beleuchtung in der Altstadt.

