„Dramatische Erhöhung um mehr als das zehnfache“: Insovenzverwalter sieht Industrien in Bedrängnis

Von: Felix Herz

Die Energiekrise trifft vor allem die Bäckerei-Industrie sehr hart. Doch auch andere Branchen leiden unter den Verteuerungen (Symbolbild). © Rolf Poss / IMAGO

Zahlreiche Bäckereien und anderen Branchen leiden unter den Folgen der Energiekrise. Ein Insolvenzverwalter gab nun Einblicke in seine Arbeit.

Langenzenn – Die Energiekrise, eine direkte Folge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine, macht bayerischen Branchen schwer zu schaffen. Besonders Bäckereien leiden, da sie für die Produktion von Brot und Co. sehr viel Energie brauchen. Nicht nur die Öfen, auch die Kühltheken fressen Strom. Der Bayerische Rundfunk hat mit Insolvenzverwalter Volker Böhm gesprochen. Er hat aktuell einen guten Einblick in die verschiedensten Unternehmen.

Insolvenzverwalter: Bäckerei-Branche „besonders betroffen“

Für die Bäckerei „Goldjunge“ aus Langenzenn in der Nähe von Nürnberg sucht Böhm derzeit einen Investor. Denn die Bäckerei mit ihren rund 300 Mitarbeitern hatte Insolvenz anmelden müssen. Der Grund ist klar: „Die Energiekosten sind sicherlich der Auslöser. Denn das ist eine dramatische Erhöhung der Kosten um das mehr als zehnfache“, so Böhm, der sich ein Blick vom Geschäft verschaffte.

Doch einen Käufer für die in Not geratene Bäckerei zu finden, ist schwierig – wer will in arg in Bedrängnis geratene Branche investieren? Besserung ist aktuell nicht in Sicht – und der Insolvenzverwalter fürchtet laut BR, dass wenn es nicht bald eine Lösung gibt, auch andere Industrien in Not geraten.

Optmimismus in der Notlage: Böhm sieht Chancen

Die meisten der Industrien, die naturgemäß einen hohen Energieverbrauch aufweisen, müssen sich bereits ernste Sorgen machen – oder stehen kurz davor. „Wir haben auch in der Automobilzulieferindustrie erhebliche Probleme“, so Böhm gegenüber dem BR. Für die Bäckerei „Goldjunge“ ist er allerdings optimistisch, einen Käufer oder Investor zu finden – immerhin ein Hoffnungsschimmer. (fhz)

