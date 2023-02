Nach Erdbeben: 140.000 Geflüchtete in Antalya - Verein will Nürnbergs Partnerstadt helfen

Von: Katarina Amtmann

Das Erdbeben in der Türkei und Syrien hat unzählige Leben gekostet. Für die Überlebenden rollt eine Welle der Hilfsbereitschaft an, auch aus Nürnberg.

Nürnberg/Antalya - Das Erdbeben in der Türkei und Syrien hat zehntausende Tote gefordert. Viele Überlebende sind nach Antalya - der Partnerstadt Nürnbergs - geflüchtet. Die Stadt Antalya versorgt die Menschen, hilft aber auch vor Ort im Erdbebengebiet. Deswegen sammelt der Partnerschaftsverein In:San e. V. nun Spenden zur Weiterleitung an die Erbebenhilfe der türkischen Partnerstadt, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Nürnberg.

In einer mobilen Suppenküche der Stadt Antalya wird für die Erdbebenopfer gekocht. © Presseamt der Stadt Antalya

Nach Erdbeben in der Türkei und Syrien: Verein aus Nürnberg sammelt Spenden für Partnerstadt

In Antalya wurden bis zum 17. Februar rund 140.000 Erdbebenopfer registiert, täglich kommen weitere hinzu. Etwa zwei Drittel der Geflüchteten wurden in Hotels oder Wohnheimen untergebracht, über 50.000 Menschen haben bei Verwandten Unterschlupf gefunden. All diese Menschen müssen nun versorgt werden.

„Dafür hat die Stadt Antalya Hilfszentren eingerichtet, in denen die Bedürftigen Kleidung, Lebensmittel und sonstige Artikel des Grundbedarfs bekommen und medizinisch versorgt werden. Hier werden auch die Spenden der Bürgerinnen und Bürger von Antalya gesammelt und für die Erdbebenopfer bereitgestellt. Ein eigens eingerichteter Transportservice bringt die Betroffenen zu den Hilfszentren“, heißt es in der Pressemitteilung.

Im zentralen Hilfszentrum in der Glaspyramide der Stadt Antalya werden die Spenden für die Erbebenopfer gesammelt und verteilt. © Presseamt der Stadt Antalya

In:San sammelt Spenden für Antalya - Nürnbergs Partnerstadt hilft Erdbebenopfern

Der Verein In:San zur Unterstützung der Städtepartnerschaft zwischen Nürnberg und Antalya sammelt nun Spenden, um Antalya in ihrer Arbeit bei der Erdbebenhilfe gezielt zu unterstützen.

Verein In:San sammelt Spenden IBAN DE 10 7605 0101 0002 0540 23 (Sparkasse Nürnberg) Verwendungszweck: „Erdbebenhilfe“

In:San ist ein gemeinnütziger Verein, der auf Anfrage gerne eine Spendenquittung ausstellt, heißt es in der Pressemeldung der Stadt Nürnberg abschließend. (kam)

