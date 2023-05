Zahlreiche Erdogan-Plakate in Nürnberg sorgen für Kritik und Verwunderung – Stadt kommentiert auf Twitter

Von: Felix Herz

In Nürnberg hängen plötzlich einige Erdogan-Wahlplakate – das sorgt auf vielen Seiten für Kritik. Die Stadt äußerte sich nun auf Twitter.

Nürnberg – Im Mai stehen wichtige Wahlen in der Türkei an. Experten rechnen mit einem engen Rennen zwischen Präsident Recep Tayyip Erdogan und seinem Herausforderer Kemal Kilicdaroglu. Aktuellen Umfragen zufolge hat Letzterer derzeit sogar leicht die Nase vorn. Umso wichtiger sind für Erdogan die türkischen Wahlstimmen aus Deutschland, bei denen er sich favorisiert fühlt. Heikel finden viele nun die Ausmaße seines Wahlkampfes hierzulande, der sich nun auch auf den Straßen Nürnbergs zeigt.

Wahlplakate der türkischen AKP in Nürnberg – Erdogan ruft Wähler auf

In Nürnberg sind plötzlich einige Wahlplakate der türkischen AKP aufgetaucht. Auf diesen ruft Erdogan türkische Wahlberechtigte auf, bei der anstehenden Präsidentschaftswahl am 14. Mai für ihn zu stimmen. Genehmigt wurden die Wahlplakate von der Stadt Nürnberg, wie diese selbst auf Twitter bekannt gab. Zunächst hatte der frühere Grünen-Politiker Volker Beck zu einer Foto-Collage, auf der mehrere Wahlplakate zu sehen sind, gefragt, wer dies zugelassen habe.

Der offizielle Twitter-Account der Stadt Nürnberg antwortete ihm: „Aufgrund des Wahlkampfes wurden 25 Plakate außerhalb der Altstadt im Rahmen einer Sondernutzung vom 22. April bis zum 5. Mai genehmigt.“

„Im Wahlkampf neutral“: Stadt Nürnberg erklärt Erdogan-Wahlplakate

Beck übte noch gegenüber bild.de scharfe Kritik an der Genehmigung: „Die deutsche Politik muss endlich aufwachen: Erdogan und AKP sind Antidemokraten. Wer sie unterstützt, vergiftet auch das politische Klima in Deutschland.“ Der Nürnberg-Account verteidigte sich gegen den Vorwurf eines weiteren Nutzers, was man sich davon verspreche, wenn Erdogan wiedergewählt würde. „Wir sind sowohl im deutschen als auch im ausländischen Wahlkampf neutral. Jeder hat im Rahmen der Gesetze das Recht, Plakate aufzuhängen“, heißt es in einem weiteren Tweet.

Erdogan-Wahlplakate hängen plötzlich in Nürnberg – das sorgte nun für Verwirrung und Kritik. © vifogra / Eberlein

Weiter schrieb die Stadtverwaltung bei Twitter: „Wegen des Gleichbehandlungsgrundsatzes sind wir verpflichtet, derartige Plakatierungen zu genehmigen, sofern keine strafbaren Inhalte auf den Plakaten zu sehen sind.“ Am Sonntag, 30. April, dann aber die Überraschung: Die Wahlplakate sind weg. Man weiß aber nicht, wer sie abgehängt hat. Nürnbergs Pressesprecher bestätigte dies laut rnd.de: „Eine Aufforderung, sie abzuhängen, gibt es von uns nicht.“

Im Ausland lebende, wahlberechtigte türkische Staatsbürger haben bis zum 9. Mai die Möglichkeit, ihre Stimme für die Wahlen abzugeben. In Deutschland leben etwa 1,5 Millionen wahlberechtigte Türken. (fhz)

