Stadt genehmigte Erdogan-Plakate: Politiker empört –„Befremdlich bis nicht akzeptabel“

Von: Nikolas Pelke

Beim Referendum über die türkische Verfassung vor fünf Jahren ist die Wahlbeteiligung in Nordbayern mit knapp 50 Prozent relativ gering ausgefallen. © Nikolas Pelke

Für Wirbel haben türkische Wahlplakate auf Nürnbergs Straßen gesorgt. Zukünftig will der Stadtrat ausländische Wahlwerbung von Erdogan & Co. verhindern.

Nürnberg - Werden die Wahlen in der Türkei zum Lackmustest für die Integration in Nürnberg? Cengiz Sahin vermutet, dass die Erdogan-Anhänger in der türkischen Community in Nürnberg derzeit die absolute Mehrheit genießen. „Die Türken in Nürnberg sind leider noch immer sehr konservativ. Ich schätze, dass etwa zwei Drittel der Nürnberger Türken für Erdogan sind“, sagt der Nürnberger Stadtrat (Grüne) mit türkischen Wurzeln.

Hätte Nürnberg die Erdogan-Plakate verbieten sollen?

Dass in Nürnberg kurz vor der Stimmabgabe plötzlich Wahlplakate von Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan im Straßenbild aufgetaucht sind, bringt den 1973 in der Oberpfalz geborenen Alewiten noch immer auf die Palme.

Der Nürnberger Stadtrat Cengiz Sahin (Grüne) kritisiert, dass das städtische Liegenschaftsamt die Erdogan-Plakate genehmigt hat. © Nikolas Pelke

„Das städtische Liegenschaftsamt hätte die Erdogan-Plakate nicht genehmigen dürfen“, findet Sahin. Überhaupt hätte Wahlwerbung von ausländischen Autokraten auf den Nürnberger Straßen nichts verloren. Rund um den Hauptbahnhof habe er kürzlich noch selber die umstrittenen Erdogan-Plakate gesehen. Mittlerweile soll die umstrittene Parteipropaganda wieder verschwunden sein.

Auch die Nürnberger Sozialdemokraten haben die türkischen Wahlplakate in der Frankenmetropole kritisiert. SPD-Stadträtin Diana Liberova bezeichnete es als „befremdlich bis nicht akzeptabel“, dass auf den Straßen Nürnbergs für Wahlen in anderen Ländern geworben werde. Stattdessen sei es wichtig, dass die Menschen auch in Nürnberg im Bewusstsein der Bedeutung und der Wahrung von Demokratie leben würden.

25 Erdogan-Plakate für 800 Euro

Das Nürnberger Liegenschaftsamt hatte zuvor 25 Wahlplakate mit dem Konterfei des türkischen Präsidenten genehmigt. Weil die Äußerungen auf den Plakaten nicht strafbar gewesen seien, hätte das Liegenschaftsamt die Plakatierungsanfrage eines in Nürnberg gemeldeten Unterstützers der türkischen Präsidentenpartei AKP genehmigen müssen, teilt der zuständige Referent im Nürnberger Rathaus, Michael Fraas (CSU), auf Anfrage mit.

Für die 25 Plakate im öffentlichen Raum seien Sondernutzungsgebühren in Höhe von rund 800 Euro fällig geworden. Auch ein in Nürnberg ansässiger Kulturverein hätte für das Aufstellen von 25 Wahlplakaten der türkischen Grün-Links-Gruppierung „Yesil Sol Parti“ ebenfalls 800 Euro bezahlen müssen. Auch bei der Abstimmung zum Verfassungsreferendum in der Türkei vor fünf Jahren seien schon ausländische Plakatierungen in Nürnberger gestattet worden, sagt Fraas weiter zur Begründung.

Nürnberger Grünen-Stadtrat Cengiz Sahin spricht von Schicksalswahl in der Türkei

„Die Wahl am Sonntag wird ein Wendepunkt: Rückkehr zur Demokratie oder Versinken in der Diktatur“, sagt Cengiz Sahin, der ohne türkischen Pass an dem „historischen“ Urnengang nicht teilnehmen kann. „Ich verfolge das politische Geschehen in der Türkei trotzdem mit großer Leidenschaft“, sagt der fränkische Handwerksmeister mit den alevitischen Wurzeln. Wenn am Sonntag in der Türkei die Wahllokale schließen, werden neben Sahin wohl auch viele der aktuell rund 15.000 in Nürnberg lebenden Türken die Auszählung der Stimmzettel mit Spannung verfolgen.

Nürnberg will ausländische Wahlwerbung zukünftig untersagen

Derweil will die Stadt offensichtlich dafür sorgen, dass nicht noch einmal Erdogan-Plakate in Nürnberg auftauchen können. „Künftig soll es keine Wahlwerbung mehr für ausländische Parteien für Wahlen und Abstimmungen im Ausland geben“, kündigt der zuständige Referent Fraas an. Damit die Verwaltung die ausländischen Wahlplakate rechtssicher untersagen könne, müsse der Stadtrat demnächst die Sondernutzungssatzung ändern.

