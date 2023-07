Neun Mädchen in Nürnberger Freibad sexuell belästigt: Polizei ergriff Täter noch vor Ort

Von: Adriano D'Adamo

Die Polizei nahm einen 20-jährigen Nürnberger in einem Freibad fest. Er soll neun Mädchen während seines Aufenthalts sexuell belästigt haben.

Nürnberg - Am Donnerstagnachmittag (29. Juli) wurden mehrere Mädchen in einem Freibad in Nürnberg Opfer sexueller Belästigung. Gegen 17:45 Uhr informierte eine 16-Jährige die Polizei darüber, dass sie im Wasser von einem Täter unsittlich berührt wurde.

Neun Mädchen sexuell belästigt: Täter festgenommen

Während die Polizei vor Ort den Vorfall aufnahm, meldeten sich acht weitere Geschädigte im Alter von 13 bis 16 Jahren. Sie gaben an, dass sie ebenfalls vom Tatverdächtigen in sexuell orientierter Weise im Wasser berührt wurden. Eine weitere Streifenbesatzung traf den mutmaßlichen Täter, einen 20-jährigen Mann, noch im Freibad an und nahm ihn vorläufig fest.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen. Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Nürnberg hat die weiteren Ermittlungen in diesem Fall übernommen. Dem Tatverdächtigen wird nach derzeitigen Erkenntnissen sexuelle Belästigung in neun Fällen vorgeworfen.

