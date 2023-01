„Einfach nur grausam“: Unbekannter stößt 20-Jährigen in Gleisbett - Zugfahrer kann Kollision verhindern

Von: Katarina Amtmann

In Erlangen wurde ein junger Mann ins Gleisbett gestoßen (Symbolbild). © IMAGO / BildFunkMV

Ein verbaler Streit am Erlanger Bahnhof entwickelte sich zu einer handfesten Auseinandersetzung. Ein 20-Jähriger wurde ins Gleisbett gestoßen.

Erlangen - Bereits in der Nacht auf Silvester ereignete sich in Erlangen ein Vorfall, der wohl nur durch einen aufmerksamen Lokführer kein schlimmes Ende genommen hat.

Unbekannter schubst 20-Jährigen am Erlanger Bahnhof ins Gleisbett

Demnach befand sich ein 20-Jähriger gegen 1.45 Uhr mit einem Bekannten am Bahnsteig des Gleis 3 am Erlanger Bahnhof. Dort geriet er aus noch ungeklärter Ursache mit einer Gruppe Jugendlicher oder Heranwachsender in Streit, wie die Polizei berichtet. Der zunächst verbale Streit entwickelte sich zu einer handfesten Auseinandersetzung, in dessen Verlauf der junge Mann geschlagen wurde. Dann stieß ein Unbekannter aus der Gruppe den 20-Jährigen ins Gleisbett.

Zugfahrer verhindert Kollision mit Mann in Erlangen - Zeugen gesucht

„Der Zugführer eines einfahrenden Zuges erfasste die Situation und konnte durch eine entsprechende Bremsung eine Kollision mit dem 20-Jährigen verhindern“, so die Polizei weiter. Der Begleiter und ein weiterer Passant halfen dem jungen Mann dann aus dem Gleisbett. Er erlitt glücklicherweise nur leichte Verletzungen. Die unbekannte Personengruppe stieg daraufhin in den eingefahrenen Zug und fuhr davon.

Die Erlanger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun Zeugen des Vorfalls oder Fahrgäste des Zuges, welche Hinweise zur Identität der unbekannten Personengruppe machen können, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 in Verbindung zu setzen.

„Einfach nur grausam“ - Vorfall an Erlanger Bahnhof schockiert Facebook-Nutzer

Auf Facebook berichtete die Polizei ebenfalls von dem Vorfall. „Unfassbar traurig und erschreckend die Gewaltbereitschaft dieser Jugendlichen, die meisten nur in der Gruppe stark. Vielen Dank an den aufmerksamen Zugführer, der die Situation erkannte und handelte. Ein großes Dankeschön auch an die Personen, die dem jungen Mann geholfen haben. Ich hoffe die Gruppe kann schnell ermittelt und bestraft werden! Einfach nur grausam! Dem jungen Mann alles erdenklich Gute und eine schnelle Genesung“, kommentiert eine Frau dort den Einsatzbericht.

„Ich wünsche dem 20-Jährigem sowie dem Zugführer und alle an den Vorfall beteiligten Personen alles Gute und hoffe, dass sie das Geschehene irgendwann verarbeiten können“, schreibt eine weitere Person. (kam)

