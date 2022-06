Gleich zwei Betrunkene nach Bergkirchweih auf Frankenschnellweg erwischt – lebensgefährlich

Gleich zweimal verirrten sich Betrunkene nach der Bergkirchweih auf den Frankenschnellweg. © Daniel Karmann/dpa

Betrunken machen sich zwei Männer nach der Erlanger Bergkirchweih auf der A73 auf den Weg nach Hause. Nur in letzter Sekunde konnte ein Lkw ausweichen.

Erlangen – Für alle, die nicht aus der Region um Nürnberg kommen, mag sich der Frankenschnellweg vielleicht wie ein gemütlicher Radlweg von Fürth nach Erlangen anhören, aber tatsächlich ist damit die A73 gemeint. Also eine waschechte Autobahn. Deshalb sollte man unter gar keinen Umständen zu Fuß auf dem Frankenschnellweg unterwegs sein. Zwei Männer sahen das an diesem Wochenende allerdings anders.

Bergkirchweih in Erlangen: Betrunkene Besucher gehen auf dem Frankenschnellweg nach Hause

In beiden Fällen, muss man erwähnen, war Alkohol im Spiel. Genauer gesagt, waren die beiden Männer zuvor auf der Erlanger Bergkirchweih. Für den ersten Fehlgeleiteten ging es am Samstag, 11. Juni, um etwa 20 Uhr nach Hause. Um kurz nach 20 Uhr ging der Notruf bei der Verkehrspolizei Erlangen ein, heißt es in ihrer Pressemitteilung. Auf Höhe der Anschlussstelle Erlangen-Nord soll eine Person auf der Mittelleitplanke stehen. Als die Beamten eintrafen, fanden sie den stark angetrunkenen Mann dort auch noch vor. Glücklicherweise war ihm in der Zwischenzeit nichts passiert. Er wurde anschließend einkassiert.

Einen Tag später, in der Nacht auf Montag, gegen 2.15 Uhr, verirrte sich der nächste Betrunkene auf den Frankenschnellweg. Der Polizei wurde mitgeteilt, dass eine Person auf Höhe der Anschlussstelle Erlangen-Zentrum an der Mittelleitplanke entlang laufen soll. Der 37-Jährige war in Richtung Nürnberg unterwegs. Noch bevor die Polizisten eintrafen, überquerte er die Fahrbahn in Richtung Standstreifen. Ein Lkw-Fahrer schaltete geistesgegenwärtig und wich noch rechtzeitig aus. Verletzt wurde auch hier niemand. Bei dem betrunkenen Kirchweih-Besucher wurde anschließend eine Alkoholkontrolle durchgeführt. Diese ergab 2,5 Promille.

Bergkirchweih in Erlangen: Polizisten ziehen mehrere Betrunkene aus dem Verkehr

Die reguläre Polizei aus Erlangen hatte es am Sonntag auch mit unvernünftigen Betrunkenen zu tun. So stürzte ein 20-Jähriger auf dem Weg zur Bergkirchweih ohne Fremdverschulden mit seinem Fahrrad. Die Polizei schreibt in ihrer Pressemitteilung, dass der Mann wohl schon „gut vorgeglüht“ hatte. Verletzt wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Ein Blutalkoholtest ergab 1,98 Promille.

Auf dem Weg nach Hause stellten die Beamten zwei weitere Fahrradfahrer. Die zwei Männer wurden sogar zuvor noch belehrt, nicht mit dem Drahtesel heim zu fahren. Daran hielten sie sich allerdings nicht und bekamen prompt eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr aufgebrummt. Ihre Blutalkoholwerte lagen bei 1,74 und 1,76 Promille. (tel)