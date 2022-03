Wieder Brand in fränkischem Hochhaus - Bewohner verlassen Gebäude rechtzeitig: War es ein Feuerteufel?

Von: Veronika Mahnkopf

In Erlangen hat es in der Nacht auf Donnerstag wieder in einem Hochhaus gebrannt. © NEWS5 / Oßwald

Schon vergangene Woche hatte es in einem Mehrfamilienhaus in Erlangen gebrannt - jetzt ist wieder ein Feuer ausgebrochen. Die Kripo ermittelt auf Hochtouren.

Erlangen - Es ist gerade mal eine Woche her, dass es in einem Mehrfamilienhaus in der Dompfaffstraße in Erlangen gebrannt hat. Mehrere Menschen wurden damals leicht verletzt - jetzt ist dort wieder etwas passiert.

Brand in Erlangen: Wäschestapel geht in Flammen auf

Wie News5 berichtet, hat es Mittwochabend im achten Stock wieder gebrannt. Diesmal war ein Wäschestapel in Flammen aufgegangen.

Brand in Hochhaus in Erlangen: Ist es Brandstiftung?

Das Feuer wurde durch einen Nachbarn entdeckt und die eintreffende Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Verletzt wurde bei dem Brand diesmal niemand. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte befanden sich nahezu alle Bewohner außerhalb des Gebäudes. Die Polizei ermittelt nun in alle Richtungen, auch Brandstiftung steht im Raum.

