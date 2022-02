Exhibitionisten in Erlangen ziehen vor zwei Frauen blank – Polizei sucht Zeugen

Die Polizei in Erlangen sucht zwei Exhibitionisten. © Karl-Josef Hildenbrand / dpa / Symbolbild

Für zwei Frauen aus Erlangen endete ein Spaziergang mit einem Schock: Plötzlich standen die beiden jeweils einem nackten Mann gegenüber - einer onanierte.

Erlangen - Am vergangenen Samstag (5. Februar) und Montag (7. Februar) haben zwei Männer an unterschiedlichen Orten Frauen belästigt. Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen und hat Personenbeschreibungen der beiden Exhibitionisten herausgegeben.

Erlangen: Frau trifft auf Exhibitionisten und flieht

Am 5. Februar war eine Frau gegen 14.30 Uhr im Wald zwischen dem Bier- und dem Franzosenweg unterwegs. Auf ihrem Spaziergang stieß sie laut Mitteilung des Polizeipräsidiums Mittelfranken* auf einen Mann, der offensichtlich onanierte. Die Polizei beschreibt den Täter wie folgt:

Etwa 30 bis 35 Jahre alt, dunkler Bart um den Mund herum. Er trug eine schwarze Mütze und dunkle Jacke mit blau-weißen Streifen auf der Brust.

Bei diesem Vorfall blieb es nicht. Zwei Tage später, am 7. Februar, gegen 12.30 Uhr, stellte sich ein bisher Unbekannter einer Frau im Buckenhofer Forst in den Weg. Sie war gerade mit ihrem Hund unterwegs. Am Wildschweingehege bemerkte sie den Mann, der vor ihr blank zog. Die junge Frau lief nach Hause und informierte die Polizei.

Erlangen: Polizei gibt Beschreibung des unbekannten Täters heraus

Der zweite Mann ist etwa 30 Jahre alt und hat dunkle, schulterlange Haare. Er trug eine dunkle Mütze, dunkelblaue Jeans und einen dunkelblauen Blouson.

Die Kriminalpolizei Erlangen ermittelt und prüft, ob die beiden Taten zusammenhängen. Personen, die etwas gesehen haben oder Angaben zu den unbekannten Männern machen können, sollen sich beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer (0911) 21 12 33 33 melden.