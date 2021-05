In Erlangen stahl ein 35-Jähriger ein Fahrrad – die Polizei schnappte ihn zufällig 

Der Polizei in Erlangen ging zufällig ein Fahrraddieb ins Netz. (Symbolbild)

Fluchtversuch gescheitert

Am Samstag wurde in Erlangen ein Fahrraddieb kontrolliert. Sein Fluchtversuch scheiterte. Gegen den 35-Jährigen lag bereits ein Haftbefehl vor.

Erlangen - Am frühen Samstagmorgen (29. Mai) flüchtete ein 35-jähriger Mann bei einer Verkehrskontrolle in der Erlanger Innenstadt mit einem gestohlenen Fahrrad. Der Mann soll nur wenige Minuten zuvor in mehrere Kellerabteile eingebrochen sein, wie das Polizeipräsidium Mittelfranken* mitteilte.

Erlangen: 35-Jähriger wollte vor der Polizei fliehen

Eine Streife der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt* wollte gegen 4.30 Uhr bei dem Mann eine Verkehrskontrolle durchführen. Doch anstatt anzuhalten, gab der 35-Jährige Gas und versuchte vor den Polizisten zu fliehen. Den Beamten gelang es, den Fahrradfahrer zu stoppen.

Bei seiner Kontrolle stellte sich heraus, dass er bereits per Haftbefehl gesucht wurde. Zudem konnte er keine schlüssigen Angaben zur Herkunft des Fahrrads machen und in seinem Rucksack fanden die Polizisten Aufbruchswerkzeug. Beides wurde sichergestellt.

Erlangen: Anwohner meldeten Einbruch

Kurz darauf meldeten sich Anwohner vom Riversideplatz: Offenbar wurde im Keller eingebrochen. Dabei wurde ein Fahrrad entwendet - es handelte sich um das sichergestellte Rad, mit dem der 35-Jährige zuvor angehalten wurde.

Mittlerweile ermittelt das Fachkommissariat der Erlanger Kriminalpolizei gegen den Mann wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls. Der 35-Jährige wird aufgrund des bereits bestehenden Haftbefehls einer Justizvollzugsanstalt überstellt. *Merkur.de/bayern ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

Übrigens: Die wichtigsten Geschichten aus dem schönen Nürnberg gibt‘s jetzt auch in unserem brandneuen, regelmäßigen Nürnberg-Newsletter.