Schwer verletzt: Mann greift Frau mit Stein an und schlägt ihr auf dem Kopf

Ein Mann griff eine Frau in Erlangen mit einem Stein und verletzte sie schwer. (Symbolbild) © Maurizio Gambarini/dpa

Im Erlanger Stadtteil Bruck wurde eine Frau von einem unbekannten Mann angegriffen und dabei schwer am Kopf verletzt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Erlangen - Eine junge Frau wurde am Mittwochnachmittag (2. März) Opfer eines tätlichen Angriffes und erlitt dabei schwere Verletzungen am Kopf. Ein unbekannter Täter hat die Frau in einem Hochhaus im Erlanger Stadtteil Bruck mit einem Stein attackiert und kurz darauf Reißaus genommen, so das Polizeipräsidium Mittelfranken. Die Beamten fahnden nun nach dem den flüchtigen Mann und bitten um mögliche Hinweise von Zeugen.

Erlangen: Mann greift Frau aus dem Nichts mit einem Stein an

Gegen 16.20 Uhr sprach ein unbekannter Mann eine junge Frau vor einem Hochhaus an der Elise-Spaeth-Straße an. Nachdem das kurze Gespräch beendet war, ging die Frau in das Wohnhaus. Doch der verdächtige Täter folgte ihr und griff sie im Treppenhaus wie aus dem Nichts an. Mit einem Stein schlug er auf den Kopf des Opfers ein und verletzte sie schwer. Als der Täter bemerkte, dass einige Zeugen den Vorfall beobachteten und der jungen Dame zur Hilfe eilten, flüchtete er aus dem Hochhaus. Die Polizei Erlangen nahm sofort die Fahndung nach dem Täter auf, welche jedoch im Sande verlief.

Erlangen: Nach Attacke - Frau trägt keine lebensgefährlichen Verletzungen

Die Rettungskräfte versorgten das Opfer bestmöglich und brachten die Frau zur Behandlung in ein Krankenhaus. Laut Polizei seien die Verletzungen am Kopf nicht lebensgefährlich gewesen. Die Kriminalpolizei Erlangen ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet alle möglichen Zeugen der Tat sich unter der Nummer (0911) 21 12 33 33 zu melden.

Der Täter ist ca. 1.80 Meter groß, hat eine kräftige Statur, war schwarz gekleidet und trug Schuhe ähnlich der Marke “Dr. Martins”. Er hat kurze Haare und möglicherweise einen rötlichen Bart.

