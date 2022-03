Experte erklärt: Warum knacken die Gelenke?

Von: Helena Grillenberger

Wenn das Gelenk nicht nur Geräusche macht, sondern auch schmerzt, sollte man damit zum Arzt gehen. (Symbolbild) © Indiapicture/imago

Knackende Gelenke kennt jeder. Ob sie unbedenklich sind, oder wann man lieber zum Arzt gehen sollte, erklärt Professor Mario Perl, Direktor der Unfallchirurgie und Orthopädie am Uniklinikum Erlangen.

Erlangen - Wer kennt es nicht: Knackende Gelenke, wenn man sich an den Fingern zieht. Bei den einen passiert es beim morgendlichen Strecken, die anderen machen es absichtlich, um das Knackgeräusch zu hören. Am häufigsten knackt es abends in den Knien oder Fingern.

Doch wieso machen die Gelenke dieses Geräusch? Professor Mario Perl, Direktor der Unfallchirurgie und Orthopädie am Uniklinikum Erlangen, erklärt gegenüber nordbayern.de den Grund. So viel vorweg: In der Regel ist das Knacken unbedenklich.

Knackende Gelenke: Genaue Ursache nicht bekannt

Die genaue Ursache für das Knacken ist nicht bekannt, erklärt Perl. Es gebe aber verschiedene Theorien: Eine mögliche Ursache könne demnach sein, dass durch den Längszug ein Unterdruck im Bereich der Gelenkkapsel ausgelöst wird. Eine andere Theorie sei, dass durch den Zug ein Gasbläschen aus Kohlestoffdioxid gelöst werde. Diese Erklärungsversuche werden bei einem schmerzfreien Knacken diskutiert.

Wenn es allerdings nicht nur knackt, sondern auch wehtut oder eine Bewegungseinschränkung mit dem Geräusch einhergeht, sollte man auf eine Blockade durch ein gelöstes Knorpel- oder Knochenstück hin untersuchen, so der Direktor der Unfallchirurgie. Außerdem könnte es dabei auch passieren, dass eine Sehne aus ihrem vorgegebenen Gleitlager springt.

Experte rät: Bei Knirschen zum Arzt

Wichtig sei es außerdem, zu unterscheiden, ob es sich bei dem Geräusch um ein Knacken oder Ploppen handelt oder um ein Knirschen oder Reiben. Denn Knirschen und Reiben seien oft Anzeichen für eine Arthrose, also einen Gelenkverschleiß, erklärt der Mediziner. Dabei habe sich die Knorpelschicht abgenutzt und das hörbare Geräusch komme von den Knochen, die dadurch direkt aneinander reiben.

Schmerzfreies Reiben ist demnach also unbedenklich. Wenn es allerdings zu Schmerzen, Steifheit, einer Schwellung oder Rötung kommt, sollte man sich an einen Arzt wenden. Ebenso, wenn man ein reibendes Geräusch wahrnimmt. (hgr)

