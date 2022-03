Details noch unklar: Brand in Hochhaus in Erlangen - Wohnung im zweiten Stock betroffen

Von: Katarina Amtmann

In Erlangen rückte die Feuerwehr zu einem Hochhaus aus. © vifogra / Friedrich

Die Feuerwehr rückte am Dienstagvormittag in Erlangen aus: In einer Hochhauswohnung war ein Brand ausgebrochen. Weitere Informationen folgen.

Update vom 22. März, 12.50 Uhr: Bei einem Brand in einem Hochhaus in Erlangen sind mehrere Menschen leicht verletzt worden. Es bestehe der Verdacht auf Rauchgasvergiftung, sagte eine Sprecherin vom Polizeipräsidium Mittelfranken. Das Feuer sei am Dienstag im Treppenhaus ausgebrochen. Die Feuerwehr habe die Bewohner vorsorglich in Sicherheit gebracht. Weitere Details standen zunächst nicht fest. Die Kriminalpolizei ermittelt nun, wie es zu dem Brand gekommen ist.

Brand in Hochhaus in Erlangen - Wohnung im zweiten Stock betroffen

Erstmeldung vom 22. März, 12.30 Uhr: Erlangen - Einsatz für die Feuerwehr im mittelfränkischen Erlangen. Die Einsatzkräfte verschickten am Vormittag eine kurze Infomail. Darin war von einem Brandereignis in einem Hochhaus in der Dompfaffstraße die Rede.

Feuer in Hochhaus in Erlangen: Personen wohl über Drehleiter gerettet

Das Feuer brach lautVifogra in einer Wohnung im zweiten Obergeschoss aus. Die Feuerwehr führte Löscharbeiten durch und rettete Personen über die Drehleiter von den Balkonen. Vier Personen sollen leicht verletzt worden sein. Details sind noch unbekannt. Weitere Informationen folgen. (kam)

