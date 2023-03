Passanten finden das Raubgut im Gebüsch: Dieb lässt Goldbarren in Erlangen zurück

Von: Katharina Brumbauer

Zieht Sparer, aber auch Diebe an: In Zeiten hoher Energiepreise ist Gold als Wertanlage heiß begehrt. Der Preis für das Edelmetall liegt auf hohem Niveau © Michael Weber IMAGEPOWER via IMAGO

Ein Dieb hat in Erlangen einen Geldbeutel und sogar auch Goldbarren erbeutet. Doch diese nahm er nicht etwa mit, sondern ließ sie in einem Gebüsch liegen.

Erlangen - Diese kurze Gelegenheit hat er genutzt: ein bislang unbekannter Täter hat am Mittwoch, 8. März, in Erlangen aus einem Wagen eine Umhängetasche entwendet. Der Besitzer des Autos, das auf einem Supermarkt-Parkplatz geparkt war, brachte gerade seinen Einkaufswagen zurück und hatte sein Fahrzeug kurz nicht im Blick. Der Inhalt der Umhängetasche konnte sich sehen lassen. Darin lagen ein Geldbeutel mit etwas Bargeld und mehreren EC-Karten sowie kleinere Goldbarren. Die Tasche entsorgte der Räuber im Gebüsch. Als Passanten sie fanden, staunten sie nicht schlecht: das Geld und die EC-Karten hatte der Räuber mitgenommen. Die Goldbarren waren jedoch noch da.

„Die Goldbarren hatte der Dieb offensichtlich übersehen“, teilt die Polizeiinspektion Erlangen-Stadt mit. Das Edelmetall konnten die Beamten dem Eigentümer wieder geben. Glück im Unglück für den Mann: der Goldpreis liegt inflationsbedingt auf einem hohen Niveau und in Zeiten hoher Energiepreise brummt das Geschäft mit dem Gold. Deswegen ist das Gold bei Sparern, aber auch bei Dieben, heiß begehrt.

Raub auf Supermarktparkplatz: wer ist der Dieb, der Goldbarren zurückgelassen hat?

Bisher ist der Dieb den Polizei-Beamten noch unbekannt. Deswegen ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen, die die Tat am Mittwochmittag am Parkplatz des Einkaufsmarktes in der Carl-Thiersch-Straße beobachtet haben. Der Räuber hatte die Umhängetasche gegen 13 Uhr aus dem unversperrten Kofferraum eines Autos entwendet. Wer etwas gesehen hat, kann sich bei der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt (Telefon 09131 / 760-114.) melden.

