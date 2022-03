Tödlicher Unfall in Erlangen: Frau bezahlt Klettertour auf Gebäude mit dem Leben

Eine junge Frau ist in Nürnberg acht Meter in die Tiefe gestürzt und verstarb anschließend.

Eine Frau hat in Erlangen für ihren Übermut mit dem Leben bezahlt. Bei dem Versuch, auf das Dach eines leerstehenden Gebäudes zu klettern, stürzte die 22-Jährige ab.

Erlangen – Bei dem Versuch, auf ein leerstehendes Uni-Gebäude zu klettern, ist eine junge Frau am Sonntagmorgen (27. März) ums Leben gekommen. Für sie kam jede Hilfe zu spät, wie es in einer Pressemitteilung vom Polizeipräsidium Mittelfranken heißt.

Erlangen: 22-Jährige wollte auf Dachterrasse klettern

Nach Angaben der Polizei wollte die 22-Jährige gegen 2 Uhr mit sechs Bekannten wohl auf die Dachterrasse eines leerstehenden Universitätsgebäudes in Erlangen in der Walter-Flex-Straße / Ecke Henkestraße klettern. Dafür benutzte sie auch eine demontierte Nottreppe, die an der Gebäudefassade angebracht war.

Erlangen: Frau stürzte acht Meter in die Tiefe

Doch die junge Frau stürzte ab. Acht Meter in die Tiefe. Warum, ist bisher unklar. Bei dem Fall verletzte sie sich so schwer, dass auch der Notarzt und das Team im Krankenhaus nichts mehr für sie tun konnten. In der Klinik erlag die 22-Jährige am Sonntagmorgen ihren schweren Verletzungen. Das Fachkommissariat der Erlanger Kriminalpolizei ermittelt nun, wie es zu dem Unfall kommen konnte.