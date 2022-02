„Hier darf gestorben werden“: Kurzfilm zeigt Alltag der Palliativpfleger im Uni-Klinikum Erlangen

Teilen

Ein Kurzfilm aus Erlangen zeigt den Alltag auf einer Palliativstation. (Symbolbild) © Norbert Försterling/dpa

„Ein Tag auf der Palliativstation“: Ein neuer Kurzfilm zeigt den Alltag auf der Palliativstation am Uniklinikum Erlangen. Dabei kommen Ärzte, Pfleger sowie Patienten zu Wort.

Erlangen – „Medizin, Pflege, Behandlung an den Grenzen des Lebens, an der Grenze der Medizin“: So fasst Mediziner Prof. Dr. Christoph Ostgathe den Alltag auf der Palliativmedizinischen Abteilung des Universitätsklinikums Erlangen* zusammen. In einem neuen Kurzfilm über die Palliativstation sollen Bürgerinnen und Bürger einen Einblick in das erhalten, was Pflegerinnen und Pfleger sowie Patientinnen und Patienten auf solchen Stationen täglich erleben. Der knapp acht Minuten lange Film soll zeigen: „Hier darf gestorben werden“ und gleichzeitig: „Hier lebt das Leben“. Zu Wort kommen neben Prof. Ostgathe und seinen Mitarbeitenden auch Patientinnen und Patienten.

(Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

Video aus Erlangen: Das spielt auf der Palliativstation die größte Rolle

Auf Palliativstationen liegen unheilbar oder lebensbedrohlich kranke Patientinnen und Patienten, die spezielle Fürsorge benötigen. So wie die über 90 Jahre alte Dame, die mit einer schweren Tumorerkrankung auf die Station gekommen ist. Sie litt unter Schmerzen und Übelkeit. „Wenn wir uns nur auf das Medizinische konzentrieren würden, würden wir dieser Dame mit langer Lebensgeschichte nicht gerecht“, so Prof. Ostgathe.

Auch der seelische Support spielt eine große Rolle. „Wir haben gesehen, wie sie aufgeblüht ist, als sie uns Bilder von ihrer Hochzeit gezeigt hat. Der Schmerz und die Krankheit sind in dem Moment in den Hintergrund gerückt“, sagt der Mediziner. „Ich gehe abends heim und blicke auf die wunderschönen Gespräche und Begegnungen mit den Menschen zurück“, sagt Physiotherapeutin Carmen Dollinger.

„Palliativ“ kommt vom lateinischen „pallium“, was so viel wie „mantelartiger Überwurf“ bedeutet. Betroffene sollen umhüllt und beschützt werden. Aber nicht nur medizinisch. „Jeder stirbt immer zum ersten Mal. Es geht um Wertschätzung“, beschreibt die Pfarrerin Annette Lechner-Schmidt. „Tod ist nicht mehr unser Feind. Der Tod ist etwas, das wir annehmen, weil es zum Leben dazugehört“, sagt sie.

Besonders wichtig sei auf einer solchen Station der Zusammenhalt. „Zusammen bringt uns das Ziel, den Leuten eine gute letzte Phase in ihrem Leben zu ermöglichen“, beschreibt der Krankenpfleger Bernd Hoffmann, stellvertretender Stationsleiter. „Man muss versuchen, auf dem Weg in den Tod auch das Beste daraus zu machen, so wie man auch aus dem Leben versucht, das Beste zu machen“, so Carmen Dollinger.

YouTube-Clip heißt „Ein Tag auf der Palliativstation”

Die Palliativstation am Uni-Klinikum gibt es seit nunmehr knapp zwölf Jahren. Im April 2010 wurde der erste Patient aufgenommen, seitdem hat die Abteilung insgesamt mehr als 1.000 Patienten mitverhandelt. Der acht Minuten lange Kurzfilm „Ein Tag auf der Palliativstation“ ist auf dem YouTube-Kanal des Uni-Klinikums Erlangen zu sehen. *Merkur.de/bayern ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA