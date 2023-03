Erlanger Beamte erhalten „Seenotruf“: Polizistin rettet Anglern in Holland wohl das Leben

Von: Tanja Kipke

Ein Anruf bei der Erlanger Polizei sorgte am Samstag für Verwunderung. Ein Kölner erklärte den Beamten, dass er sich vor der niederländischen Küste in Seenot befinde.

Erlangen – Eine Beamtin der Erlanger Polizeiinspektion nahm am Samstagnachmittag (25. März) einen Anruf entgegen, der für große Verwunderung sorgte. „Bei ihr meldete sich ein 53-jähriger Kölner, den die Beamtin aufgrund des ohrenbetäubenden Lärms im Hintergrund fast nicht verstehen konnte“, teilt die Polizei am Sonntag mit.

„Seenotruf“ landet bei bayerischer Polizei: Beamtin reagiert goldrichtig

Der Mann habe versucht, der Beamtin klarzumachen, dass er sich in Begleitung mehrerer Personen im Bereich der niederländischen Nordsee in Seenot befinden würde. Tatsächlich seien während des Gesprächs starke Wind- und Wellengeräusche zu hören gewesen. Geistesgegenwärtig verständigte die Erlanger Polizei daraufhin die niederländische Küstenwache. Und rettete damit wohl das Leben der Angler, wie sich später herausstellte.

Die niederländische Küstenwache konnte die Verunglückten retten. © IMAGO/Reichwein

90 Minuten später kam dann die Rückmeldung: Was der Mann geschildert hatte, stimmte. Einige Personen hatten sich mit einem sogenannten „Bellyboot“ (eine Art Anglerboot) im Bereich einer Klippe in akuter Seenot befunden. „Aus eigener Kraft hätten sie sich nicht mehr retten können“, so die Polizei.

Küstenwache kann alle Personen retten

Alle Verunglückten konnten durch die niederländische Küstenwache gerettet werden und blieben praktisch unverletzt. Warum das Smartphone des Anrufers, aufgrund seines Sprachbefehls „Notruf“, diesen mit der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt verband, bleibt laut Polizei wohl „ein Geheimnis“. (tkip)

