Der Berg ruft: Erlanger Bergkirchweih 2022 eröffnet – Erfolgreicher Anstich und die berüchtigten Kastenläufe

Der erste Tag

Die Erlanger Bergkirchweih 2022 ist eröffnet: Oberbürgermeister Florian Janik feierte den Anstich, die Polizei sieht „friedliche“ Kastenläufe von Jugendlichen.

Erlangen – Im Vergleich zu den Sommern 2020 und 2021, die aufgrund von Corona in Hinsicht auf größere Events durchweg mau ausfielen, kehrt 2022 endlich wieder die langersehnte Normalität ein. Vor allem in Nürnberg und Erlangen ist der Juni bereits rappelvoll mit Großveranstaltungen: Rock im Park im Osten Nürnbergs und die Erlanger Bergkirchweih im Norden Erlangens locken zehntausende Besucher an. Letztere wurde nun am Donnerstag, 2. Juni, offiziell und mit vollem Erfolg eröffnet.

Erlanger Bergkirchweih 2022: Der erste Tag

Pünktlich um 17 Uhr war es so weit: Erlangens Oberbürgermeister Florian Janik eröffnete die Bergkirchweih, stach mit zwei Schlägen auf einer Bühne am „T“ das erste Fass an. Es folgten die üblichen Szenen: Vor dem Podium drängten sich zahlreiche Schaulustige und hofften auf eine Freimaß.

Bereits um 17.11 Uhr war das Fass dann auch schon leer. Auf vielen verschiedenen Fotos und Videos, die fleißig in den sozialen Netzwerken gepostet werden, ist eine durchweg positive Feierstimmung unter den Besuchern zu sehen. Bis zum 13. Juni locken nun zahlreiche Fahrgeschäfte, Imbissstände und die historischen Bierkeller Besucher aus ganz Bayern, Deutschland und sogar aus dem Ausland an. Geöffnet hat der „Berg“ täglich von 11 bis 23 Uhr, am Wochenende bereits ab 9.30 Uhr.

Kastenläufe zur Erlanger Bergkirchweih: Polizei sieht „friedliche“ Stimmung

Ebenfalls eine, teilweise berüchtigte, Tradition: Kastenläufe zum Veranstaltungsort. Dabei kaufen sich vornehmlich Jugendliche und junge Erwachsene einen Kasten Bier und machen sich mit diesem auf den Weg zum Festgelände. Der Clou: Bis sie dort sind, „muss“ der Kasten leergetrunken sein.

+ Erlanger Bergkirchweih 2022 eröffnet. © Daniel Vogl/dpa

Laut nordbayern.de versammelten sich die Kastenläufer vor allem an den Freizeitanlagen vor dem Freibad West im Wiesengrund oder bei verschiedenen Getränkemärkten. Einsatzkräfte der Polizei vor Ort beschrieben die Situation aber als „friedlich und ruhig“. (fhz)

