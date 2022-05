Erlanger Bergkirchweih 2022: Diese Keller gibt’s – Reservierungen online möglich

Von: Tanja Kipke

Endlich wieder Berg! Die Erlanger Bergkirchweih findet vom 2. - 13. Juni 2022 statt. Alle Infos zu den Kellern und Reservierungsmöglichkeiten finden Sie hier.

Erlangen – Dieses Jahr heißt es wieder: „Der Berch ruft!“. Die Erlanger Bergkirchweih darf 2022 wieder stattfinden – und das offenbar nur mit wenigen Auflagen. Bei den Bierpreisen müssen die Besucher in diesem Jahr tiefer in die Tasche greifen. Die Maß wird heuer wohl einen neuen Höchstpreis erreichen. Waren es 2019 noch 9,50 Euro, wird der Preis in diesem Jahr wahrscheinlich die 10-Euro-Grenze überschreiten. Die berühmten Brauereien mit ihren Kellern freuen sich schon riesig auf das diesjährige Bierfest.

Bierfest: Erlanger Bergkirchweih Datum: 2. bis 13. Juni 2022 Veranstaltungsort: Südhang des Erlanger Burgbergs Besucheranzahl: Rund eine Million

Erlanger Bergkirchweih 2022: Diese Keller laden zum Verweilen ein

Wie in den Jahren vor Corona gibt es wieder eine große Auswahl an Kellern, in denen das Bier gelagert und ausgeschenkt wird. Auf den Gewölbekellern kann das Bier dann in typisch fränkischer Biergartenatmosphäre zwischen Bäumen genossen werden. Ein Festzelt vom Schächtner Betrieb wird es in diesem Jahr jedoch offenbar nicht geben. Folgende Keller sind dabei, zum Großteil sind auch online Reservierungen möglich:

Henninger Keller: Der größte Burgbergkeller, der 1884 als einziger zu einem Tunnel mit Nordeingang ausgebaut wurde. Mit einer Länge von 861 Metern ist er auch der längste Bierkeller Erlangens. Vor dem Keller findet jährliche die traditionelle Bierprobe (=Anstich) der Bergkirchweih statt. In diesem Jahr am 2. Juni um 17 Uhr mit dem Oberbürgermeister.

Seit 1950 ist der Entla’s Keller im Besitz der Familie Engelhardt. Das Besondere: Der Keller bietet eine Führung „in das Innere des Erlanger Berges – den Ursprung der Bierstadt“ an. Reservierung für die Bergkirchweih möglich unter: www.entlaskeller.de oder per Telefon: (0 91 31) 2 21 00. Erich Keller: Seit 1884 im Besitz der Familie Erich. Das Wahrzeichen ist die alte Linde vor dem Keller. Darüber hinaus ist der Keller für sein traditionelles Abschlusslied („Lili Marlen“) am letzten Montagabend der Bergkirchweih bekannt. Reservierung möglich unter: www.erich-keller.net.

Seit 1884 im Besitz der Familie Erich. Das Wahrzeichen ist die alte Linde vor dem Keller. Darüber hinaus ist der Keller für sein traditionelles Abschlusslied („Lili Marlen“) am letzten Montagabend der Bergkirchweih bekannt. Reservierung möglich unter: www.erich-keller.net. Steinbach Keller: Lange Zeit existierte der Keller nur noch als Mälzerei. 1995 fingen die neuen Besitzer, Familie Gewalt, wieder das Bierbrauen an. Eine Besonderheit des Steinbach Kellers sind die Störche, welche auf dem Kamin des Hauses leben und ihren Nachwuchs dort aufziehen. Reservierung möglich unter: www.steinbach-braeu.de oder per Telefon: (0 91 31) 89 59 12.

14 Keller bieten einen Bierausschank an der Erlanger Bergkirchweih 2022 an. © Imago/imagebroker/siepmann

Bergkirchweih 2022: 14 Keller bieten Bierausschank in Erlangen an

Helbig Keller: 2000 wurde das Haus samt Keller an Familie Gewalt (Steinbach Bräu) verkauft. Unter dem Namen Helbig nahm die Familie 2001 die Bewirtschaftung wieder auf. Eine Besonderheiten ist, dass es sich um einen echten Keller handelt, der für Besucher sogar Sitzmöglichkeiten in diesem bietet. Reservierung möglich unter: www.helbig-keller.de.

2000 wurde das Haus samt Keller an Familie Gewalt (Steinbach Bräu) verkauft. Unter dem Namen Helbig nahm die Familie 2001 die Bewirtschaftung wieder auf. Eine Besonderheiten ist, dass es sich um einen echten Keller handelt, der für Besucher sogar Sitzmöglichkeiten in diesem bietet. Reservierung möglich unter: www.helbig-keller.de. Birkners Keller: Er ist der östlichste Keller auf dem Gelände der Bergkirchweih. Seit 1989 gibt es im Ausschank das Kitzmann Bier. Damit wollen die Betreiber hauptsächlich das jüngere Kellerpublikum mit original Erlanger Bergkirchweihbier ansprechen. Reservierung möglich unter: www.birkners-keller.de.

Er ist der östlichste Keller auf dem Gelände der Bergkirchweih. Seit 1989 gibt es im Ausschank das Kitzmann Bier. Damit wollen die Betreiber hauptsächlich das jüngere Kellerpublikum mit original Erlanger Bergkirchweihbier ansprechen. Reservierung möglich unter: www.birkners-keller.de. Weller - Keller: Nach fast 100-jähriger Schließung, ist die Brauerei Weller 2013 vom Urenkel Adam Wellers, Hans Kurt Weller, wieder ins Leben gerufen worden.

Nach fast 100-jähriger Schließung, ist die Brauerei Weller 2013 vom Urenkel Adam Wellers, Hans Kurt Weller, wieder ins Leben gerufen worden. Hartmann Keller: Es ist der flächenmäßig kleinste Keller auf der Bergkirchweih. Heute wird er von der Wirtin Rosi Müller betreut, welcher auch „Müllers Bergstation“ am Weller Keller zuzuschreiben ist.

Es ist der flächenmäßig kleinste Keller auf der Bergkirchweih. Heute wird er von der Wirtin Rosi Müller betreut, welcher auch „Müllers Bergstation“ am Weller Keller zuzuschreiben ist. Hofbräu Keller: Gründung erfolgte 1729 von Georg Ernst Vierzigmann. 1919 übernahm das Brauhaus die Hofbräu AG Bamberg-Erlangen. Bis 2005 wurde der Keller über 75 Jahre von der Familie Steinmüller bewirtschaftet, heute ist er im Besitz von Michael Gewalt.

Besucher der Erlanger Bergkirchweih sitzen auf Bierbänken auf den Kellern zwischen Bäumen. © Imago/imagebroker/siepma

Erlanger Bergkirchweih 2022: Nicht alle Keller bieten Reservierungen an

Tucher Keller: Der Keller ist seit 2017 im Besetz der Familie Striegel. Sie setzt den Ausschank an der Bergkirchweih fort und hat sich das Ziel gesetzt, zurück zu den Wurzeln der Bergkirchweih zu finden und den „Party-Wahnsinn“ hinter sich zu lassen. Reservierung möglich unter: www.tucher.de.

Der Keller ist seit 2017 im Besetz der Familie Striegel. Sie setzt den Ausschank an der Bergkirchweih fort und hat sich das Ziel gesetzt, zurück zu den Wurzeln der Bergkirchweih zu finden und den „Party-Wahnsinn“ hinter sich zu lassen. Reservierung möglich unter: www.tucher.de. Hübners Keller: Nachdem Hans und Heinrich Hübner die Bierproduktion aufgegeben hatten, übernahm die Brauhaus AG den Keller. Diese schloss sich 1966 mit der Nürnberger Tucher Brauerei zusammen. 1970 wurde die Malzproduktion schlussendlich aufgegeben, der Name Hübner hat jedoch am Berg überlebt. Reservierungen ebenfalls unter: www.tucher.de.

Nachdem Hans und Heinrich Hübner die Bierproduktion aufgegeben hatten, übernahm die Brauhaus AG den Keller. Diese schloss sich 1966 mit der Nürnberger Tucher Brauerei zusammen. 1970 wurde die Malzproduktion schlussendlich aufgegeben, der Name Hübner hat jedoch am Berg überlebt. Reservierungen ebenfalls unter: www.tucher.de. Niklas Keller: Seit 1922 befindet sich der Niklas Keller im Familienbesitz und wird seit der Bergkirchweih 2006 von dem Urenkel Michael bewirtschaftet. Reservierung möglich unter: www.niklaskeller.de.

Seit 1922 befindet sich der Niklas Keller im Familienbesitz und wird seit der Bergkirchweih 2006 von dem Urenkel Michael bewirtschaftet. Reservierung möglich unter: www.niklaskeller.de. Goldmann Keller: Der Goldmann Keller, ehemals Kirchner Keller, wird seit 2008 von Besitzer und Namensgeber Thomas Goldmann bewirtschaftet. Der Keller wird als kleinster Keller mit der größten Bierauswahl beschrieben, mit der Besonderheit, das einzige Rauchbier am Berg auszuschenken.

Der Goldmann Keller, ehemals Kirchner Keller, wird seit 2008 von Besitzer und Namensgeber Thomas Goldmann bewirtschaftet. Der Keller wird als kleinster Keller mit der größten Bierauswahl beschrieben, mit der Besonderheit, das einzige Rauchbier am Berg auszuschenken. Altstädter Schießhaus: Seit dem Jahr 1911 wurde das Altstädter Schießhaus lediglich als Gastwirtschaft ohne Schießen betrieben und ging 1928 in den Besitz der Stadt Erlangen über. 1999 wurde das Schießhaus an Elisabeth Beßler und Siegfried Wichert verkauft, welche es seit 2002 an eine italienische Gastronomenfamilie verpachten (Osteria „La vita e bella“). Reservierung möglich unter: Osteria „La vita è bella“ (olveb.de)

Es ist allerdings auch möglich, die Erlanger Bergkirchweih ohne eine Tischreservierung zu besuchen. Vor allem unter der Woche sind oft noch viele Tische frei. Auch bei den Kellern, die gar keine Tische zur Reservierung vergeben, hat man gute Chancen.

