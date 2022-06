Erlanger Bergkirchweih 2022 am Pfingstsonntag: Schlägereien, klauende Kinder und Alkohol am Steuer

Von: Felix Herz

Erlanger Bergkirchweih 2022: Zahlreiche Besucher, viel Arbeit für die Einsatzkräfte © Daniel Vogl/dpa

Zahlreiche Einsätze verzeichnete die Polizei für den Pfingstsonntag im Rahmen der Erlanger Bergkirchweih. Einige lassen aufhorchen.

Erlangen – Nach zwei Jahren Pause findet von Anfang bis Mitte Juni die Erlanger Bergkirchweih wieder statt. Und wie es zu erwarten war, ist das Volksfest auch überaus gut besucht. Wenig überraschend kommt es da auch zu verschiedenen Straftaten, vor allem wenn Alkohol im Spiel ist.

Erlanger Bergkirchweih 2022: Hohe Auslastung, viele Einsätze

So war es auch am Pfingstsonntag. Die Polizei spricht in ihrer Pressemitteilung zum Geschehen am Festgelände von einer hohen Auslastung. Bereits gegen 11 Uhr seien die meisten Keller zu 90 Prozent ausgelastet gewesen. Auch während es regnete sei kein Abstrom der Besucher festzustellen gewesen sein, heißt es.

Im Laufe des Sonntags musste die Polizei, vor allem in Richtung Abend, zu vielen Einsätzen ausrücken. Unter anderem auffällig waren zwei Handtaschendiebstähle, die sich vor dem Fahrgeschäft „Rocket“ ereigneten. Sofort eingeleitete Fahndungen führten zur Ergreifung zweier Kinder, neun und zwölf Jahre alt. Die beiden seien laut Polizei bereits in den letzten Monaten massiv mit Diebstählen und anderen Straftaten aufgefallen. Sie wurden ihren Eltern übergeben und erhielten aufgrund von Wiederholungsgefahr ein Betretungsverbot für die Erlanger Bergkirchweih.

Polizei im Dauereinsatz auf der Erlanger Bergkirchweih

Auch kam es zu Körperverletzungen. Weil ein Toilettenbesucher keine 50 Cent für die Benutzung zahlen wollte. Als er dazu aufgefordert wurde, schlug er dem Toilettenhäuschenbetreiber mit der Faust ins Gesicht. Um 22.45 teilte das BRK der Polizei eine Person mit Kopfplatzwunde mit – ein US-Soldat hatte diese mit einem Maßkrug verursacht.

Auch das Geschehen in der Nacht war ereignisreich. Zwischen zwei Gruppen kam es während dem Verlassen des Festgeländes zu einer Schlägerei mit gegenseitigen Faustschlägen. Bei Verkehrskontrollen in der Stadt wurden insgesamt zehn Personen beanstandet, die zu viel getrunken hatten. In acht Fällen handelte es sich um E-Scooter-Fahrer, in zwei um Autofahrer. Die gemessenen Atemalkoholwerte lagen der Polizei zufolge zwischen 0,6 und 2,10 Promille.

Feiern nach der Bergkirchweih: Zahlreiche Vergehen im Verkehr

Ein 39-Jähriger habe sich dabei besonders uneinsichtig gezeigt. Sichtlich betrunken wollte dieser auf sein Fahrrad steigen. Polizeibeamte verhinderten dies, stellten einen Promillewert von 1,60 fest und ließen den Mann gehen. Etwa 90 Minuten später wurde der Mann von einer Streife beim Fahren eines E-Scooters erwischt – er sprang ab und versteckte sich in einem Gebüsch.

Die Beamten ergriffen ihn und stellten diesmal einen Promillewert von 1,80 fest. Gegen die angetroffenen E-Scooter-Fahrer und einen Pkw-Fahrer wurden Strafanzeigen bzw. Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, heißt es vonseiten der Polizei. (fhz)

