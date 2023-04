Erlanger Bergkirchweih 2023: Wieder teurer – Was kostet die Maß Bier in diesem Jahr?

Von: Kathrin Ostroga

Auch in diesem Jahr heißt es in Erlangen wieder: „Der Berg ruft“. Was wird die Maß in diesem Jahr kosten? Günstiger wird es zumindest nicht.

Bayern – Corona, die Energiekrise und schlussendlich die Inflation lassen die Preise auch in Süddeutschland in die Höhe schnellen. Das Bier bleibt von den Preiserhöhungen nicht verschont. Nachdem im letzten Jahr die Maß Bier bei der Erlanger Bergkirchweih schon teurer als je zu vor war, geht es 2023 nach oben.

Erlanger Bergkirchweih 2023: Was kostet die Maß Bier?

Es handelt sich um das älteste Volksfest der Welt – die Erlanger Bergkirchweih. Auf dem Burgberg findet das beliebte Event seit mehr als 250 Jahren statt – ganz genau seit 1755, als der Pfingstmarkt dorthin verlegt wurde. „Der Berg ruft“ auch in diesem Jahr wieder und alle fragen sich verständlicherweise: Was wird die Maß Bier in diesem Jahr kosten?

Die Preissteigerung allein in den letzten Jahren kann sich jedenfalls sehen lassen. Lag die Maß 2019 noch bei 9,50 Euro, ging es bereits 2022, im ersten Jahr nach den Pandemie-Ausfällen, rauf auf über 10 Euro. 11 Euro bis 11,50 verlangten die Verkäufer im Schnitt.

Nachdem die Energiekrise, als Folge auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine, die Preise auch in den Supermarkt-Regalen nach oben getrieben hat, ahnen Besucher böses in Sachen Preise für die Maß in Erlangen.

Preisexplosion für Bier bei Erlanger Bergkirchweih 2023 erwartet – 12 Euro für eine Maß!

Und das zurecht, wie infranken.de berichtet. Demnach würden die Wirte zwar versuchen, die Vorjahrespreise zu halten, doch sicher sei das längst nicht. Man rechne laut Braumeister Christoph Gewalt vom Steinbach Bräu mit Preisen zwischen 11,50 Euro und 12 Euro pro Maß.

Obendrauf kommt noch die Pfandgebühr, die zwar natürlich erstattet wird, wenn die Käufer das Glas zurückbringen. Aber zunächst müssen Besucher in Erlangen natürlich in Vorkasse gehen.

Bergkirchweih 2023 in Erlangen: Fassanstich und Bierbegräbnis

Vom 25. Mai bis zum 5. Juni steigt die Bergkirchweih in Erlangen – in diesem Jahr bereits zum 268. Mal. Geboten werden neben den Kellern und dem Bier auch allerhand Fahrgeschäfte und Live-Musik. Etwa 1 Million Menschen lockt die Bergkirchweih Jahr für Jahr nach Erlangen. Daran dürften auch die steigenden Bierpreise nichts ändern.

Die Preise für die Maß Bier dürften in Erlangen auch in diesem Jahr in die Höhe schnellen. © Sportfoto Zink/ Oliver Gold/ Imago

Am Donnerstag vor Pfingsten sticht Erlangens Oberbürgermeister traditionell um 17 Uhr am Henninger Keller das erste Fass an und eröffnet damit die „fünfte Jahreszeit“. Mit dem Bierbegräbnis wird die Bergkirchweih dann beendet. Unter anderem die Festwirte ziehen mit einem Priester und dem letzten Fass Bier durch die Straßen, um es zu begraben.

